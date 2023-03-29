В Брянской области задержаны два ВРИО вице-губернатора

В Брянской области в среду задержаны исполняющие обязанности вице-губернаторов Елена Егорова и Татьяна Кулешова. Их подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Сумма взяток составила 4,4 миллиона рублей. Деньги передавали через посредников, которые тоже задержаны.

Елена Егорова на своей должности курирует вопросы образования и культуры. Татьяна Кулешова также занимается вопросами образования и культуры, а также внутренней и информационной политики.

Ранее СМИ сообщали также о задержании третьего замгубернатора области Николая Симоненко. Симоненко курирует вопросы строительства. Сообщавший о его задержании телеграм-канал Mash предполагал, что претензии к нему могут быть связаны со строительством так называемой "засечной черты" - линии фортификационных сооружений на границе с Украиной. Общая стоимость работ может достигать 143 миллионов рублей. Однако в пресс-службе правительства региона опровергли эту информацию, сообщив, что Симоненко продолжает выполнять свои должностные обязанности.