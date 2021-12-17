В Чехии приступило к работе новое правительство

В Чехии в пятницу приступило к работе новое правительство. Церемония присяги членов кабинета министров прошла в резиденции президента в замке Ланы.

Правительство состоит из представителей пяти партий - от правоконсервативных до либеральных. Возглавляет его лидер Гражданской демократической партии, профессор-политолог Петр Фиала. Все вошедшие в состав нового кабинета партии были в оппозиции прежнему премьер-министру Андрею Бабишу. По итогам выборов в октябре противники Бабиша получили в парламенте большинство.

Формирование нового кабинета происходило в драматических обстоятельствах - президент Милош Земан, который, по конституции, назначает премьера и правительство, долгое время находился в реанимации из-за обострения хронического заболевания. Впоследствии, однако, его состояние здоровья улучшилось. Земан обещал наложить вето на кандидатуру представителя Пиратской партии Яна Липавского на пост министра иностранных дел, заявляя о его некомпетентности и несогласии с его позицией по ряду вопросов. Это могло бы привести к долгим судебным спорам и задержке с назначением кабинета. Однако новому премьеру удалось убедить Земана уступить.

Главными проблемами нового правительства станут борьба с последствиями пандемии, в частности с высокой инфляцией. Члены нового правительства Чехии заявляют, что во внешней политике будут последовательно придерживаться прозападной ориентации. По всей видимости, политика по отношению к России и Китаю станет более жёсткой. Новый глава МИД Липавский известен как один из наиболее деятельных противников привлечения российского концерна "Росатом" к достройке АЭС в чешских Дукованах.

В нынешнем году отношения между Россией и Чехией серьёзно ухудшились после того, как власти Чехии обвинили российскую военную разведку ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов в 2014 году. Стороны обменялись высылками дипломатов, в результате которых численность дипмиссий сократились в несколько раз. Чехия - единственная кроме США страна, включённая Россией в список так называемых недружественных государств.