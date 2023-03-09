В Чехии вступил в должность новый президент Пётр Павел

Новый президент Чехии Пётр Павел принял присягу и вступил в должность, сменив на посту Милоша Земана. Павел стал четвёртым президентом Чехии.

Торжественная церемония инаугурации состоялась во Владиславском зале Пражского Града на заседании обеих палат парламента – Сената и палаты депутатов.

Церемонию посетили бывшие президенты Вацлав Клаус и Милош Земан, который возглавлял страну на протяжении последних десяти лет. Они и другие высокопоставленные лица Чехии вошли в зал первыми. Следом за ними под звук фанфар вошли Павел и его супруга.

Павел, положив руку на Конституцию Чешской Республики, принял присягу. "Я обещаю хранить верность Чехии. Я обещаю соблюдать её Конституцию и законы. Я клянусь своей честью, что буду занимать свой пост в интересах всего народа", — сказал он.

В своей инаугурационной речи Павел отметил, что работа его предвыборного штаба закончилась и началась более сложная и продолжительная работа для новой команды. "Команда сегодня — это все мы — и те, кто голосовал за меня, и те, кто не голосовал. Мы вместе решаем проблемы и только вместе можем их решить", — подчеркнул президент.

После церемонии во Владиславском зале Пётр Павел вышел на балкон замка в Пражском Граде для выступления перед собравшимися. Нового президента встретили продолжительными и громкими аплодисментами. Затем прозвучал гимн Чехии.

Всего в мероприятии участвуют около 800 человек, большинство из которых — депутаты, сенаторы, судьи, ректоры, послы и другие высокопоставленные гости.

Территория Пражского Града с утра была доступна и для обычных граждан. Они могли смотреть инаугурацию на больших экранах. За безопасностью следят сотни полицейских.

Торжества завершатся вечером церемонией в соборе Святого Вита. При участии президента чешский и моравский епископы встретятся с архиепископом Яном Граубнером для совместной молитвы в часовне Святого Вацлава, покровителя чешских земель. Ожидается, что мероприятие посетят представители Чешской евангелической церкви и раввината.

В конце официальных мероприятий выступят музыканты чешской филармонии и Пражский филармонический хор.