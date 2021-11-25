В Чехии вводят режим ЧП из-за COVID-19. Заболел президент Земан

Правительство Чехии в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом объявило о введении в стране чрезвычайного положения.

Оно начнёт действовать в ночь на пятницу, 26 ноября, и продлится 30 дней. Эта мера в дальнейшем позволить властям вводить ограничения, к примеру, на перемещение людей или собрания, которые без режима чрезвычайного положения по закону вводить невозможно.

Также чешский кабинет министров на экстренном заседании одобрил пакет ограничений, которые начнут действовать с вечера пятницы. В частности, власти распорядились, чтобы рестораны, бары, а также клубы, дискотеки и другие увеселительные заведения работали только до 22-х часов. Вводится запрет на работу рождественских рынков, на употребление алкоголя на улицах. Число посетителей культурных и спортивных мероприятий ограничат до тысячи.

Помимо этого, в четверг стало известно, что COVID-19 заболел президент страны Милош Земан, которого ранее в этот день только выписали из больницы после полутора месяцев лечения в связи с хроническим заболеванием. В результате 77-летний политик вновь возвращается в больницу.

Во вторник на этой неделе в Чехии было зарегистрировано свыше 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что составило максимум за всё время пандемии. В больницах страны сейчас находятся примерно 6 тысяч пациентов с COVID-19, из них в палатах интенсивной терапии - 850.

По информации министерства здравоохранения, 70 процентов больных в тяжёлом состоянии – это люди, не сделавшие прививку от COVID-19.

Ранее в Чехии людям без сертификата о прививке или без справки о перенесенной коронавирусной инфекции запретили посещать заведения общепита, кино, парикмахерские, спортивные залы и другие заведения сферы услуг.

В Чехии на данный момент полностью вакцинированы 58,5% населения, что ниже, чем в среднем по Евросоюзу – 65,8%.

Как сказал министр здравоохранения Адам Войтех, ежедневное число заражений и случаев госпитализации, весьма вероятно, ещё увеличится. Но правительство надеется, что уже объявленные меры избавят от необходимости новых ограничений.

Reuters отмечает, что сейчас по уровню заражений коронавирусом Чехия на третьем месте в мире после Словакии и Австрии, власти которых ввели общенациональные локдауны.