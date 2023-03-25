В чужом глазу. Михаил Лотман – о "Мемориале" и реабилитации нацизма

На сотрудников историко-просветительского общества "Мемориал" заведено уголовное дело по надуманному обвинению о реабилитации нацизма. 21 марта в офисе "Мемориала" и в квартирах ряда сотрудников были произведены обыски, которые вернее было бы назвать погромами.

В настоящее время в мире есть только два государства, фактически оправдывающие и одобряющие дружбу и сотрудничество с нацистской Германией, – это Россия и Беларусь. 23 августа 1939 года Советский Союз заключил с нацистской Германией Договор о ненападении. 28 сентября 1939 года был заключен Германо-советский договор о дружбе. К договорам были приложены секретные протоколы, сыгравшие роль спускового крючка для начала Второй мировой войны. С 28 сентября 1939 года до 22 июня 1941 года Советский Союз и Германия были дружественными государствами и союзниками в развязанной ими войне.

Беспочвенны и циничны обвинения "Мемориала" в реабилитации нацизма

В конце 1989 года съезд народных депутатов СССР дал "политическую и правовую оценку" договорам 1939 года. Заключение названных договоров было оправданным, что же касается секретных протоколов, то съезд "признал их юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания". Таким образом, факт сотрудничества СССР с нацистской Германией не был сочтен предосудительным, негативно были оценены только секретные протоколы к ним.

Владимир Путин неоднократно высказывал своё положительное отношение к договорам, причём оправдывал не только сами договоры, но (в своих выступлениях 2014 и 2019 годов) и секретные протоколы к ним, а вину за предусмотренный секретными протоколами раздел Польши возложил на саму Польшу. Сергей Иванов, влиятельный член Совета безопасности России, предложил даже гордиться договорами с нацистской Германией.

О давнишней дружбе с нацистским государством можно было бы не вспоминать, если бы не ее метастазы в путинской России. Путин много чему научился у Гитлера, а при подготовке агрессии против Украины почти буквально использовал нацистскую риторику об отторгнутых территориях и разобщенном народе. "Мемориалу" вменяется в вину то, что в его базах данных среди сотен тысяч имён жертв сталинских репрессий содержатся имена трёх сотрудничавших с немцами предполагаемых военных преступников. Сотрудники "Мемориала" удалили эти имена из списков. Более того, как показал в своей историографической справке архивист и историк культуры Борис Равдин, эти лица, упомянутые президентом Путиным в выступлении от 9 декабря 2021 как нацистские преступники, в действительности таковыми не являлись, во всяком случае основные пункты их обвинения "не находят подтверждения в материалах судебно-следственных дел и таким образом – абсолютно беспочвенны, бездоказательны, безосновательны".

Беспочвенны, бездоказательны и циничны обвинения "Мемориала" в реабилитации нацизма. Вообще отношение к нацизму в России цинично и руководствуется парафразой приписываемого Герману Герингу принципа: я определяю, кто тут нацист. Степан Бандера и Абдурахман Авторханов, при всей сложности их биографий, – выдающиеся сыны своих народов, антикоммунисты и борцы за независимость соответственно Украины и Чечни. Но отношение к ним в российской пропаганде разное. Заключенный нацистского концлагеря Степан Бандера, как считают в Кремле, – нацист, да такой отъявленный, что нацизмом заражается каждый, кто пройдет по улице, названной его именем. А вот Авторханов – другое дело, в нацистском лагере не сидел, зато активно с нацистами сотрудничал, так что к улице Авторханова у кремлёвской пропаганды вопросов нет.

К сказанному добавлю несколько соображений более общего характера. Преступник должен предстать перед судом. При этом суд должен быть законным, в противном случае этот орган правосудия превращается в инструмент беззакония. Жертвой политических репрессий может стать как святой, так и грешник, как жертва, так и преступник. Многие судебные процессы над лицами, обвиненными в сотрудничестве с нацистами, как и все политические процессы сталинской эпохи, были по сути своей расправами, оформленными в качестве юридической процедуры. Нередко обвинения были не только ложными, но и абсурдными (Петра Краснова, например, осудили за шпионаж), а обвиняемые были лишены права на защиту. Поэтому "красновцы", чьё нацистское прошлое не вызывает сомнений, не могут считаться справедливо осужденными. Весьма вероятно, что они были военными преступниками, но также жертвами сталинского беззакония.



Когда скрывающийся от правосудия подозреваемый в совершении военных преступлений В. В. Путин предстанет перед Международным уголовным судом, он может быть уверен в соблюдении по отношению к нему норм судопроизводства, столь грубо попираемых в современной России.

Михаил Лотман – профессор, член парламента Эстонии



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