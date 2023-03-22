Полиция при обыске разгромила московский офис "Мемориала"

Сотрудники московского отделения правозащитного общества "Мемориал" опубликовали фотографии своего офиса в Малом Каретном переулке после обыска во вторник. На снимках видно, что помещение офиса приведено в хаос. Документы и прочие вещи разбросаны, оргтехника перевёрнута, помещение завалено коробками.

"Силовики забрали компьютеры, перевернули всё вверх дном и выпили водку, которая оставалась в здании (после этого, вероятно, они и начали буянить)", - сообщается в соцсетях "Мемориала".

Адвокатам организации не позволили присутствовать при обыске, поэтому правозащитники до сих пор не могут точно подсчитать, что вывезли из офиса.

Обыски в офисе "Мемориала" в Москве и в квартирах у более чем 10 его сотрудников прошли 21 марта. После обысков сотрудников "Мемориала" привезли в ОВД Тверского района Москвы, сообщает телеканал "Дождь". 16 марта обыски прошли у бывших сотрудников "Мемориала" в Перми. У нескольких человек изъяли личные вещи и отвезли на допросы.

Против сотрудников "Мемориала" в середине марта было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Дело было открыто по настоянию движения "Ветераны России". В своём заявлении они указали, что в списках жертв сталинских репрессий, составленных "Мемориалом", нашли фамилии людей, осуждённых в СССР по статье о сотрудничестве с гитлеровцами во время войны.