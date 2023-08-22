В Дагестане переименовали стадион имени Елены Исинбаевой

Власти Дагестана переименовали стадион в Махачкале, носивший имя спортсменки Елены Исинбаевой. Ему возвращено прежнее название - "Труд". Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что стадион не может носить имя Исинбаевой после того, как оказалось, что спортсменка живёт в Испании и продолжит сотрудничать с Международным олимпийским комитетом.

"Это талантливая спортсменка, но с Дагестаном она свою жизнь, своё прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьёзный сигнал и повод пересмотреть название стадиона. А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России", - написал Меликов.

В июле европейские СМИ сообщили, что Елена Исинбаева живёт на Канарских островах, входящих в состав Испании. Команда Алексея Навального установила, что спортсменке принадлижит недвижимостью на острове Тенерифе стоимостью около трёх миллионов долларов.

Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 года, а в январе 2020 года вошла в рабочую группу по поправкам к Конституции России, которые позволили Путину баллотироваться ещё на два срока. Кроме того, Исинбаева носит звание майора армии России.

Комментируя публикации СМИ, Исинбаева заявила, что звание было дано ей номинально, поскольку она до 2018 года выступала за спортивный клуб ЦСКА, чьи члены формально считаются военнослужащими. Себя она назвала "женщиной мира" и заявиила, что "живёт там, где работает". Министр спорта России Олег Матыцин заявил о недопустимости подобных высказываний.