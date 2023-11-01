Муфтият Дагестана уволил двух руководителей за призывы к "джихаду"

Муфтият Дагестана уволил двух руководителей отделов за призывы к "джихаду" в поддержку Палестины, которые они выражали незадолго до беспорядков в аэропорту Махачкалы. Как сообщают дагестанские телеграм-каналы, речь идёт о Расуле Саадуеве и Зайнулле Атаеве, которые возглавляли отдел примирения и отдел фетв соответственно. Причиной увольнения, как сообщается, стала их радикальная позиция по вопросу израильско-палестинского конфликта.
Местные каналы уточняют, что Саадуев и Атаев называли атаки ХАМАС на Израиль "джихадом", то есть священной войной. Это расходится с позицией муфтията, который подчёркивает, что духовные лидеры исламских стран не объявляли джихад Израилю. Ранее муфтият просил своих сотрудников "не будоражить общество" громкими заявлениями.
После массовых антиизраильских и антисемитских выступлений в Дагестане 29 октября муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал власти проявить снисхождение к их участникам, назвав произошедшее "провокацией западных спецслужб, которые играют на чувствах верующих". Глава Дагестана Сергей Меликов, напротив, резко осудил бунтовщиков, назвав их "не мужчинами, не кавказцами и не дагестанцами". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что попытки массовых беспорядков в его республике будут жёстко пресекаться, в том числе при необходимости - с применением оружия. При этом Кадыров осудил военные действия Израиля в секторе Газа и предложил направить туда подконтрольные ему батальоны в качестве миротворцев.
Президент России Владимир Путин на совещании по поводу событий в Дагестане 30 октября заявил, что беспорядки в Дагестане были инспирированы США при посредничестве спецслужб Украины. Также он обвинил США и другие страны Запада в разжигании конфликта на Ближнем Востоке. По мнению президента, Запад стоял как за нападением ХАМАС на Израиль, так и за ответными действиями Израиля.
- Вечером в воскресенье, 29 октября, от нескольких сотен до тысячи человек захватили аэропорт Махачкалы, придя туда с антисемитской акцией протеста перед прилётом рейса из Тель-Авива. Собравшиеся протестовали против Израиля и требовали изгнать евреев из региона. Толпа ворвалась в здание аэропорта и проникла на лётное поле в поисках пассажиров из Израиля. Ранее в местных пабликах жителей призывали встречать рейсы из Тель-Авива, чтобы не допустить их пассажиров в город.
- Минздрав Дагестана сообщил, что во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали больше 20 человек, 10 из них получили серьезные травмы, в том числе двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Пострадали девять сотрудников полиции.
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