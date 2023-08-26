В демоверсию ЕГЭ по истории добавили вопросы про войну в Украине

В демонстрационный вариант ЕГЭ по истории на 2024 год добавили вопросы о "специальной военной операции", так российские власти называют войну против Украины. Документ опубликовал Федеральный институт педагогических измерений на своем сайте. Внимание на это обратило издание "Вёрстка".

В одном из вопросов предлагается расположить в хронологической последовательности следующие события: "подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России"; запуск в промышленную эксплуатацию первой в мире атомной электростанции; кругосветное путешествие Ф. Магеллана.

В другом задании просят установить соответствие между событиями и участниками этих событий. Среди событий есть "специальная военная операция", а среди участников – командир "ДНР" Ольга Качура, которая погибла в августе 2022 года.

В кодификаторе также обновинили проверяемые требования: в списке появилось "понимание причин воссоединения Крыма с Россией и специальной военной операции на Украине", а также "умение отстаивать историческую правду, не допускать умаление подвига народа при защите Отечества в ходе дискуссий и других форм межличностного взаимодействия".