В демоверсию ЕГЭ по истории добавили вопросы про войну в Украине

В демонстрационный вариант ЕГЭ по истории на 2024 год добавили вопросы о "специальной военной операции", так российские власти называют войну против Украины. Документ опубликовал Федеральный институт педагогических измерений на своем сайте. Внимание на это обратило издание "Вёрстка".
В одном из вопросов предлагается расположить в хронологической последовательности следующие события: "подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России"; запуск в промышленную эксплуатацию первой в мире атомной электростанции; кругосветное путешествие Ф. Магеллана.
В другом задании просят установить соответствие между событиями и участниками этих событий. Среди событий есть "специальная военная операция", а среди участников – командир "ДНР" Ольга Качура, которая погибла в августе 2022 года.
В кодификаторе также обновинили проверяемые требования: в списке появилось "понимание причин воссоединения Крыма с Россией и специальной военной операции на Украине", а также "умение отстаивать историческую правду, не допускать умаление подвига народа при защите Отечества в ходе дискуссий и других форм межличностного взаимодействия".
- В апреле Рособрнадзор заявил, что в ЕГЭ по истории включат вопросы о "специальной военной операции" после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах.
- В августе был представлен новый учебник истории для старших классов, по которому начнут преподавать уже с 1 сентября. В учебнике целиком переписана история с 1970 по 2000 год, уменьшен раздел всеобщей истории и расширены части об Азии, Африке и Латинской Америке. В главе о войне в Украине 17 параграфов. Они повторяют многие утверждения российской официальной пропаганды, связанные с полномасштабным российским вторжением в Украину.
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