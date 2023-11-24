В действиях судьи по делу Скочиленко не нашли нарушений этики

Квалификационная комиссия судей Петербурга не нашла нарушений этики в действиях судьи Оксаны Демяшевой, которая приговорила художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии за "фейки" об армии. "Новая газета. Европа" опубликовала ответ коллегии депутату Борису Вишневскому.
В документе сказано, что отказы в ходатайствах Скочиленко мотивированны, а нарушений судейской этики со стороны Оксаны Демяшевой не обнаружено.
Зампред партии "Яблоко" Борис Вишневский отправил обращение в коллегию в октябре. Он требовал проверить Демяшеву на соблюдения правил судебной этики.
"Полагаю, что некоторые действия судьи Оксаны Демяшевой – когда она отказывает в объявлении даже 15-минутного перерыва, чтобы Саша Скочиленко впервые за день могла поесть и попить воды, противоречат Кодексу судейской этики. Да и нормам морали и нравственности – тоже", – заявлял Вишневский.
- 16 ноября художницу Сашу Скочиленко приговорили к семи годам колонии по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Приговор огласила судья Оксана Демяшева.
- Поводом для возбуждения дела стало то, что в магазине "Перекрёсток" Скочиленко наклеила на ценники стикеры с информацией об обстреле мариупольского драмтеатра российскими военными и гибели мирных жителей. Художница признала факт распространения стикеров, однако заявила, что информация на них не является ложной, а потому она не считает себя виновной.
- За время следствия защита Скочиленко не раз просила отпустить Сашу под домашний арест или подписку о невыезде. У художницы многочисленные проблемы со здоровьем, в числе которых непереносимость глютена. В СИЗО заболевание обострилось, так как изолятор не может предоставить Скочиленко полноценное питание.
- На заседании 11 октября обвиняемая заплакала из-за того, что судья Оксана Демяшева и прокурор Гладышев сначала не разрешили ей поменять батарейки в кардиомониторе (у художницы порок сердца), а затем отказали ей в приёме пищи. Близкие Скочиленко обвиняют Демяшеву в пристрастности, помехах защите и пытках над подсудимой.
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