В действиях судьи по делу Скочиленко не нашли нарушений этики

Квалификационная комиссия судей Петербурга не нашла нарушений этики в действиях судьи Оксаны Демяшевой, которая приговорила художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии за "фейки" об армии. "Новая газета. Европа" опубликовала ответ коллегии депутату Борису Вишневскому.

В документе сказано, что отказы в ходатайствах Скочиленко мотивированны, а нарушений судейской этики со стороны Оксаны Демяшевой не обнаружено.

Зампред партии "Яблоко" Борис Вишневский отправил обращение в коллегию в октябре. Он требовал проверить Демяшеву на соблюдения правил судебной этики.

"Полагаю, что некоторые действия судьи Оксаны Демяшевой – когда она отказывает в объявлении даже 15-минутного перерыва, чтобы Саша Скочиленко впервые за день могла поесть и попить воды, противоречат Кодексу судейской этики. Да и нормам морали и нравственности – тоже", – заявлял Вишневский.