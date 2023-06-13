В домах бывших депутатов Госдумы проводятся обыски по делу Ильи Пономарёва

Российские правоохранительные органы проводят обыски как минимум в трёх регионах по уголовному делу против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва. Об этом сообщают со ссылкой на источники "Московский комсомолец" и государственное агентство РИА "Новости". Среди обыскиваемых — бывшие депутаты разных уровней.

В частности, обыски идут в Москве депутата Госдумы VI созыва от партии "Родина" Маргариты Свергуновой, у депутата II созыва от движения "Наш дом — Россия" Олега Гонжарова и у бывшего московского муниципального депутата от "Яблока" Никиты Ильина.

В Калининграде обыск проводится у известного регионального оппозиционного политика, бывшего депутата регионального парламента Соломона Гинзбурга. Сообщается так же о следственных действиях в Московской области — по сведениям канала RT они проходят у политика Бориса Коновалова.

Какие именно структуры проводят следственные действия — не уточняется.

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