В Донбассе получили ранения девять украинских военных

Девять украинских военнослужащих получили ранения во время обстрела города Авдеевка в Донбассе с неподконтрольных Киеву территорий. Об этом сообщили представители Украины в Трёхсторонней контактной группе.

Киев утверждает, что обстрел вёлся из миномётов и артиллерии калибром 120 и 122 миллиметров соответственно. Такое вооружение запрещено минскими соглашениями.

Из-за обстрела на несколько дней ограничено движение поездов в Донецкой области.

Сообщений о пострадавших с обеих сторон нет. Накануне было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, погиб один украинский военный. Миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольных Украине территориях 20 гаубиц, восемь танков и шесть реактивных систем залпового огня, размещенных в жилых кварталах. Это является нарушением договорённостей.

В свою очередь представители сепаратистов сообщают, что украинские вооружённые силы обстреляли в Донецкой области город Ясиноватая и посёлок Минеральное. Как утверждается, в Ясиноватой получили повреждения четыре жилых дома.

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Вооружённый конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. За это время убиты свыше 13 тысяч человек. Киев обвиняет Москву в вооружённой поддержке сепаратистов. Россия все обвинения категорически отвергает и заявляет, что не является стороной конфликта.

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