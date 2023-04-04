В Донецкой области в результате обстрела погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате обстрелов российской армии в Донецкой области. Не менее трёх человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Кириленко также опубликовал фотографии разрушенных жилых домов и административных зданий. Массированные обстрелы, по словам чиновника, произошли в Районе городов Курахово и Горловка.

Американский институт изучения войны сообщил, что, судя по всему, российские силы продвигаются в центр Бахмута. Ранее информацию об этом опубликовали российские СМИ. Аналитики института полагают, что в ближайшее время наёмники так называемой ЧВК "Вагнер" попытаются взять под контроль центр и западную часть Бахмута, где сейчас расположены позиции украинских военных.

В свою очередь губернатор приграничной с Украиной Белгородской области сообщил об обстреле Шебекинского городского округа. По словам Вячеслава Гладкова, беспилотник сбросил два взрывных устройства на село Новая Таволжанка. Снаряды попали в огороды. Пострадавших и разрушений нет.

3 апреля Шебекинский округ был обстрелян два раза. Первый раз из-за падения снаряда эвакуировали местное предприятие. В результате второй атаки повреждения получили четыре дома в посёлке Первомайский.

В Белгородской действуют высокий (жёлтый) уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

Власти Брянской области сообщили вчера, что дроны атаковали здания военкомата и отдела МВД в городе Севск. Никто не пострадал. Глава региона Александр Богомаз написал в телеграме, что к обстрелам причастны украинские военные.

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