В Думе заявили, что подорожание яиц произошло из-за роста качества жизни

Резкое подорожание куриных яиц в России связано с ростом качества жизни граждан, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. По его словам, взаимосвязь удалось установить, поскольку специалисты "вовремя отследили увеличение спроса". "Граждане увеличили потребление яйца, а неудовлетворенный спрос формирует дефицит", - пояснил Гутенев.

Ранее президент России Владимир Путин на прямой линии и итоговой пресс-конференции также сообщил, что высокая стоимость куриных яиц в стране связана с увеличением спроса на фоне роста доходов населения. При этом он упрекнул правительство в том, что оно не позаботилось об увеличении импорта яиц.

13 декабря правительство России одобрило обнуление пошлин на импорт куриного яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. В Минсельхозе сообщили о переговорах с так называемыми дружественными странами – прежде всего Азербайджаном и Турцией - об увеличении импорта продукта в страну.