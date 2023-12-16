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Война бьет по яйцам. Новые старые доверенные лица Путина. Где Навальный? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин, коллаж
Владимир Путин, коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 50-й недели 2023 года

Старые и новые доверенные лица Путина. Попадут ли под западные санкции деятели культуры, поддержавшие российского президента и войну в Украине? Кремль больше не доверяет тетушке Чарлея из Бразилии.

Война бьет по яйцам. На кого Путин возложил ответственность за продовольственную безопасность России? Правда и ложь президента России на пресс-конференции-2023.

Украина на пути вступления в Евросоюз. Чем закончился вояж президента Зеленского в США и в Западную Европу? Удержит ли ВСУ фронт в зимнюю компанию-2024?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с российскими политологами Александром Морозовым и Кириллом Роговым, а также директором "Фонда борьбы с коррупцией" Иваном Ждановым (признаны Минюстом РФ "иностранными агентами"), экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом и советником руководителя Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

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