Путин поручил поставлять газ в "недружественные страны" за рубли

Президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за газ для государств из списка "недружественных стран". Об этом он заявил на совещании с правительством, пишет агентство ТАСС.

"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли", – сказал Путин.

Он пояснил, что планируется отказаться в расчетах от всех "скомпрометировавших себя валют". Объемы поставок и цены на газ будут соответствовать прописанным в заключенных ранее контрактах.