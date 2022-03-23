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Путин поручил поставлять газ в "недружественные страны" за рубли

Президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за газ для государств из списка "недружественных стран". Об этом он заявил на совещании с правительством, пишет агентство ТАСС.

"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли", – сказал Путин.

Он пояснил, что планируется отказаться в расчетах от всех "скомпрометировавших себя валют". Объемы поставок и цены на газ будут соответствовать прописанным в заключенных ранее контрактах.

  • 7 марта Россия внесла в список "недружественных стран" 50 государств. В том числе – страны Евросоюза, Великобританию, Канаду, США, Японию, Швейцарию, Микронезию и Сан-Марино. В список внесены страны, которые ввели против России санкции в связи с российским вторжением на территорию Украины или поддержали их.

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