В Екатеринбурге арестовали участников акции в поддержку армян Карабаха

В Екатеринбурге арестовали главу местной армянской общины Масиса Назаряна и активистку Элен Киракосян по статье об организации акции без уведомления властей. Союз армян России назвал приговор "политической провокацией".

В понедельник, 23 января, в Екатеринбурге прошла акция в поддержку жителей Арцаха (армянское название самопровозглашённой республики Нагорный Карабах), оказавшихся в блокаде после перекрытия дороги из Армении. В акции, которая проходила на огороженной территории церкви, приняли участие несколько десятков человек. Собравшиеся размахивали флагами Армении, самопровозглашённой республики и местной армянской общины.

После акции полиция составила протоколы по статье о проведении публичного мероприятия без уведомления властей на Назаряна и Киракосян, которых посчитала организаторами акции. Суд арестовал обоих на пять суток.

Союз армян России выразил категорическое несогласие с решением суда, "назначившего показательно жёсткое наказание" активистам. "Подобное решение мы расцениваем как потенциально взрывоопасную политическую провокацию", – заявили в организации. По их мнению, цель вердикта суда – разжечь антиармянские настроения в российском обществе и антироссийские – в армянском.

Единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, – Лачинский коридор – в середине декабря перекрыли азербайджанские активисты. Азербайджан официально называет их экологами, которые выступают против добычи армянами природных ресурсов на территории Нагорного Карабаха.