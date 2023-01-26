В Екатеринбурге арестовали участников акции в поддержку армян Карабаха

В Екатеринбурге арестовали главу местной армянской общины Масиса Назаряна и активистку Элен Киракосян по статье об организации акции без уведомления властей. Союз армян России назвал приговор "политической провокацией".
В понедельник, 23 января, в Екатеринбурге прошла акция в поддержку жителей Арцаха (армянское название самопровозглашённой республики Нагорный Карабах), оказавшихся в блокаде после перекрытия дороги из Армении. В акции, которая проходила на огороженной территории церкви, приняли участие несколько десятков человек. Собравшиеся размахивали флагами Армении, самопровозглашённой республики и местной армянской общины.
После акции полиция составила протоколы по статье о проведении публичного мероприятия без уведомления властей на Назаряна и Киракосян, которых посчитала организаторами акции. Суд арестовал обоих на пять суток.
Союз армян России выразил категорическое несогласие с решением суда, "назначившего показательно жёсткое наказание" активистам. "Подобное решение мы расцениваем как потенциально взрывоопасную политическую провокацию", – заявили в организации. По их мнению, цель вердикта суда – разжечь антиармянские настроения в российском обществе и антироссийские – в армянском.
Единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, – Лачинский коридор – в середине декабря перекрыли азербайджанские активисты. Азербайджан официально называет их экологами, которые выступают против добычи армянами природных ресурсов на территории Нагорного Карабаха.
- Международное сообщество признаёт Нагорный Карабах суверенной территорией Азербайджана, однако с начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Нагорного Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе размещены российские миротворческие силы.
- По условиям договора, Лачинский район перешел под контроль Баку, а коридор перешёл под наблюдение российских миротворцев. После блокады Лачинского коридора глава правительства Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии.
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