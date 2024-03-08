В Екатеринбурге полиция сорвала пикет в защиту прав женщин, который должен был пройти в гайд-парке.

По сообщению активистов, за час до начала пикета полиция оцепила гайд-парк: якобы в нём обнаружили подозрительный предмет. У всех пришедших, в том числе журналистов, полицейские проверяли документы.

По закону, акции численностью до ста человек в гайд-парках не требуют согласования с властями. Однако чиновников необходимо "проинформировать" о своих планах. Пикетчики уведомили власти о мероприятии, но ответа не получили.

Активисты заявили, что продолжат выступать "против политического бесправия женщин, домашнего насилия, репродуктивного принуждения и проституции".