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В Екатеринбурге полиция сорвала пикет в защиту прав женщин

Екатеринбург
Екатеринбург

В Екатеринбурге полиция сорвала пикет в защиту прав женщин, который должен был пройти в гайд-парке.

По сообщению активистов, за час до начала пикета полиция оцепила гайд-парк: якобы в нём обнаружили подозрительный предмет. У всех пришедших, в том числе журналистов, полицейские проверяли документы.

По закону, акции численностью до ста человек в гайд-парках не требуют согласования с властями. Однако чиновников необходимо "проинформировать" о своих планах. Пикетчики уведомили власти о мероприятии, но ответа не получили.

Активисты заявили, что продолжат выступать "против политического бесправия женщин, домашнего насилия, репродуктивного принуждения и проституции".

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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