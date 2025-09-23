В Екатеринбурге задержан бизнесмен Алексей Бобров

Бизнесмен из Екатеринбурга, совладелец компаний "Облкомунэнерго" и "Корпорация СТС" Алексей Бобров задержан на 48 часов, с ним проводятся следственные действия по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщают уральские СМИ, в частности E1.RU.

Источники изданий отмечают, что Бобров был доставлен в Екатеринбург из Москвы, где прощли обыски в домах и офисах бизнес-партнёров Боброва. В Екатеринбурге он был официально задержан, вместе с ним задержана его приближённая Татьяна Черных. Пока не сообщается, каков процессуальный статус Боброва и Черных.

Также сообщается о задержании двух руководителей "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК): нынешнего генерального директора Артёма Носкова и его предшественника Антона Боликова. Утверждается, что их обвиняют в мошенничестве. ОТСК — дочернее предприятие "Облкоммунэнерго", владеющее десятками котельных в Свердловской области.

Ранее Генпрокуратура России подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об обращении в доход государства энергетической компании "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой, как утверждается, являются Бобров и его деловой партнёр, бывший советник главы РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса Артём Биков. Генпрокуратура помимо прочего выступила с утверждением, что Бобров и Биков с 2007 года проживают в Австрии, где получили гражданство. Ведомство заявило, что бизнесмены ранее получили в собственность государственное имущество благодаря неформальным связям "с руководителями федеральных и региональных госструктур", среди которых был упомянут и ныне живущий за границей Чубайс.

Ранее отмечалось, что после назначения в марте 2025 года врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера разорвало сделки с "Облкоммунэнерго". В июне были задержаны несколько журналистов регионального издания Ura.ru, которое, по данным "Важных историй", принадлежит Алексею Боброву и Артему Бикову.