Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В ЕС разрешили прививать подростков вакцицной Moderna

Европейский регулятор лекарственных средств разрешил вакцинацию против коронавируса препаратом Moderna подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Прививать их будут по той же схеме, что и взрослых – двумя дозами с интервалом в четыре недели.

В мае регулятор одобрил вакцинацию от COVID-19 подростков от 12 до 15 лет препаратом Pfizer/BioNTech.

Согласно официальной статистике в Евросоюзе полностью вакцинировано более половины взрослого населения. Одну дозу вакцины получили более 68 процентов жителей.

В России первую дозу вакцины получили 23 процента жителей, вторую – 15 процентов. Вакцинация подростков в стране должна начаться до 20 сентября. Согласно опросам, почти 70 процентов россиян не готовы вакцинировать от COVID-19 своих детей. Причиной отказа от прививки родители чаще указывали на недостаточную изученность препаратов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG