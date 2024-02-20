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В Эстонии арестованы 6 подозреваемых в работе на спецслужбы РФ

Власти Эстонии арестовали шесть человек по подозрению в работе на российские спецслужбы, сообщается в пресс-релизе полиции безопасности страны.

Всего при этом задержаны десять человек. Их имена не называются - уточняется лишь, что среди подозреваемых есть как граждане России, так и местные граждане.

По данным следствия, задержанные участвовали в "гибридной операции" против безопасности Эстонии, целью которой было "посеять страх и создать напряженность в эстонском обществе". В частности они по заданию российских спецслужб собирали информацию для подготовки терактов. В пресс-релизе говорится, что некоторые из них даже были осуществлены, но о чём именно идёт речь - не упоминается.

Российские власти пока информацию не комментировали.

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