"Традиционные симпатии" и коррупция. Болгария под угрозой "русского мира"

5 февраля в Болгарии сотрудник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел заподозрен в шпионаже в пользу России. В здании управления проведен обыск, сообщает болгарская служба Радио Свобода. Как сообщает болгарское национальное телевидение, следствие считает, что полицейский передавал секретную информацию бывшему дипломату российского посольства, который ранее был объявлен персоной нон грата. Секретная информация касалась фактов нарушения санкционного режима компаниями с российским капиталом и схем обхода санкций против России.

Проевропейское правительство Болгарии после того, как началась война России в Украине, стремится перекрыть остающиеся каналы воздействия Кремля и кремлевской пропаганды на различные государственные структуры или даже чиновников и ученых, а также общественное мнение в Болгарии. Однако это не всегда получается – прежде всего из-за сложившейся своего рода традиции симпатизировать России, а также из-за процветающей коррупции.

Сопредседатель парламентской группы "Продолжаем перемены – Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) генерал Атанас Атанасов объявил на прошлой неделе, что Государственное агентство национальной безопасности (ДАНС) закрывает глаза на схему получения россиянами болгарского гражданства по поддельным документам, хотя и знает об этом. "Это потенциальный канал для проникновения сотрудников российских спецслужб в Европу, сказал Атанасов, а ведь мы претендуем на полное членство в Шенгенской зоне. Россия объявила нас враждебным государством, так что мы должны крайне бдительно относиться к тому, какие люди въезжают в Болгарию".

Атанасов, сам бывший когда-то директором ДАНС, сообщил, что существует некий "мифический человек" (по его словам, "украинец по происхождению, но я думаю, что он русский") по имени Глеб Мишин. Как говорит Атанасов, у этого человека есть офис в Москве, где он вербует людей, желающих получить болгарское гражданство. Они отправляют ему свои документы курьером, а он подаёт их в болгарское министерство юстиции. Таких людей набралась "целая кавалькада", и у ДАНС есть информация о том, кто и сколько денег получил за это, в том числе в аппарате президента. (ДАНС, напомнил Атанасов, возглавляет Пламен Тончев, которого назначил в 2021 году и "ревностно оберегает" на этом посту президент Болгарии Румен Радев). Агентство ответило: "У нас есть оперативный интерес, не вмешивайтесь". Коллег поддержала другая подконтрольная президенту спецслужба – Государственное агентство по делам разведки (ДАР): "Вероятно, депутат Атанасов был введен в заблуждение неполной и тенденциозной информацией, направленной на дискредитацию и подрыв престижа спецслужбы перед общественностью и международными партнерами".

Депутат болгарского парламента Атанасов считает, что полный контроль над назначением руководителей спецслужб необходимо передать правительству – именно этого добивается сейчас кабинет премьера Николая Денкова.

В процессе дискуссии стало известно об одном из случаев получения болгарского гражданства гражданами России. Как сообщила депутат от ПП-ДБ Кристина Петкова, болгарский паспорт получил один из бывших послов России в Болгарии – за вклад в развитие социально-экономических отношений между двумя странами. По сведениям портала "Сега", это Анатолий Потапов, который был послом в Софии в 2004–2008 годах. Впоследствии благодаря тому, что он получил болгарское гражданство, паспорта выдали также жене, сыну и даже внуку дипломата.

Взрывы

Ветеран болгарской контрразведки не просто так говорил об угрозе, которую представляют для Софии действия российских спецслужб. В прошлый понедельник Софийская городская прокуратура вновь выдала европейские ордера на арест, на этот раз на основании судебного решения, на шестерых российских граждан, обвиняемых в терроризме и являющихся главными подозреваемыми в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 по 2020 год на складах боеприпасов в Болгарии. Речь идет о взрыве на складе компании Емельяна Гебрева EMCO в Ловнидоле в 2011 году, о двух взрывах на площадке Вазовского машиностроительного завода в посёлке Иганово в 2015 году и ещё одной диверсии на заводе "Арсенал" под Мыглижем в 2020 году.

Сам факт возобновления этого дела может прочитываться как то, что преодолено сопротивление тех, кто пытался похоронить расследование. Однако это не свидетельствует о каком-то значительном прогрессе, констатирует болгарская служба Радио Свобода: запрос об экстрадиции этих лиц в Россию не появился, поскольку Москва отказывается выдавать собственных граждан, а наличие европейского ордера означает лишь то, что человек включен в списки разыскиваемых Шенгенской информационной системы и Интерпола, а страны–участницы этих организаций обязаны уведомить запрашивающее государство, если обнаружат его на своей территории.

Журналист-расследователь Христо Грозев сообщил, что трое из шести лиц, о которых идёт речь, в настоящее время занимают государственные посты в администрации Путина, двое из них – это представители президента, федеральные инспекторы на Сахалине и в Якутии, а еще один – дипломат. "Я думаю, – сказал Грозев, – это первый случай, когда одна страна обвиняет действующих чиновников другой страны в терроризме. Это символично", – заявил он.

Он пояснил, что шестеро россиян были частью одной группы секретной войсковой части Главного управления Генштаба РФ (ГРУ) №29155. "Мы говорим об очень целенаправленной и длительной атаке на Болгарию со стороны этой группы ГРУ", добавил Грозев. По его словам, после выдачи европейского ордера на арест эти шесть человек больше не вернутся в страны Евросоюза. "Это люди, которые как минимум десять лет работали под чужими именами, каждые два-три месяца выезжая в разные страны Европы. Они были соучастниками взрывов в Чехии в октябре и декабре 2014 года, отравления Скрипалей и многих других операций в Европе. Очевидно, что в Европу они больше не поедут, и хотя европейский ордер на их арест имеет символическое значение, это уже кое-что", – сказал Грозев.

Монументы

3 февраля вечером на постаменте довлеющего над городом Пловдивом исполинского бетонного памятника "Алёша" (он стоит на стометровом холме и смотрит на восток) – появились надписи "Убийцы", "Красный сброд" и "Снести", а также плакат: "Этот памятник посвящен тем, кто оккупировал Болгарию, убивал и репрессировал ее интеллигенцию и превратил ее из современной европейской страны в отсталую советскую провинцию". Фотографии затем заполонили социальные сети, отмечает портал 24chasa.bg, и большинство из них выразили одобрение тому, что было сделано. Данная акция, поясняет пресса, была приурочена ко дню памяти репрессированных коммунистическим режимом.

После освобождения городского пространства болгарской столицы от памятника Красной армии, простоявшего там без малого семьдесят лет, депутаты партии "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ) внесли на рассмотрение городского совета Пловдива предложение о переносе в музейное пространство и "Алёши". Перемещение монумента, заявили депутаты, призвано стать "моральным актом, который должен быть осуществлен в честь болгарской истории, национального достоинства и в память о жертвах тоталитарного коммунистического режима". Госдума РФ приняла по этому поводу исполненное непарламентских выражений заявление ("подлая попытка надругательства", "маниакально-отчаянное стремление принизить героический подвиг советских солдат"), а её председатель Вячеслав Володин пригрозил властям Пловдива "последствиями" в случае принятия решения о демонтаже.

Ответил Володину тот же Атанас Атанасов. Ещё в 2000 году, сказал политик, был принят закон о признании коммунистического режима в Болгарии преступным, однако различные пережитки мрачного прошлого до сих пор стоят в разных местах Болгарии в виде памятников. Они не имеют никакого отношения к "братской дружбе" между нашими народами и служат двум основным целям: первая – пропагандистская, а вторая, еще более пугающая, заставляет сделать очевидный вывод: "ваша страна находится под властью и милостью русского оружия". Для нас демонтаж памятников оккупационной Красной армии – это борьба за правду. А правда состоит в том, что последующие события (после установления коммунистического режима в сентябре 1944 года. – Прим. РС) запечатлели самые черные страницы нашей истории – десятилетия политически мотивированных репрессий, убийств, казней, пыток, создания концентрационных лагерей, рабского труда, голода, насильственного переселения, этнических и религиозных преследований, насилия над свободой совести, мысли и слова".

Атанасов вновь потребовал возвращения Болгарии захваченных Красной армией в качестве "трофеев" болгарских архивов: документов Министерства внутренних дел, военного министерства, Министерства иностранных дел, царской канцелярии, а также личных архивов болгарских политиков.

Бывший мэр Пловдива, общественный деятель Спас Гарневский утверждает, что наследница болгарской компартии – Болгарская социалистическая партия – и сегодня "продолжает отстаивать интересы Кремля, выставляя железный барьер на пути наших попыток полной интеграции с колыбелью цивилизованных европейских народов". Что касается советских памятников, то, по словам Гарневского, в Болгарии существуют сотни подобных объектов, и их будущее должно решаться на национальном уровне, после серьезных дебатов и с санкции Народного собрания. "Центральные власти не должны прятаться за спины местных властей и общественных инициатив в таких ответственных вопросах, как вопрос о памятниках оккупационного периода".

Недвижимость

Летом 2022 года болгарские власти выслали из страны большую группу дипломатического персонала и технических сотрудников посольства в Софии и консульств в Русе и Варне за деятельность, несовместимую с их статусом и "направленную против интересов Болгарии".

Так получилось, что здание консульства в Русе, колоритном придунайском городе, который когда-то называли "болгарской Веной", оставалось всё это время закрытым. Войдя в него в середине января, коммунальщики обомлели: выломанные двери, батареи, раковины, кровати, кухонное оборудование, вплоть до смесителей, – "все то, что мало кому пришло бы в голову забрать с собой на родину", как выразилась одна журналистка, было, тем не менее, увезено.

Сейчас болгарские власти ищут пути возвращения прав собственности на недвижимость, приобретенную, а часто присвоенную Россией (или полученную "в подарок" от социалистических властей) за многие десятилетия. Как писала Болгарская служба Радио Свобода, только в Софии у России формально находится в собственности больше объектов недвижимости, чем у Франции, Германии, США и Китая вместе взятых. Российское государство владеет десятками гектаров болгарской земли и дорогой недвижимостью.

Входящая в правящую коалицию партия ПП-ДБ внесла законопроект о возвращении болгарскому государству санаторно-оздоровительного комплекса "Камчия" – в 2008 году он был приобретён мэрией Москвы по небезупречной, как выяснилось позже, финансовой схеме. Комплекс, занимающий тридцать гектаров, находится в получасе езды от Варны, на самом берегу Чёрного моря, и представляет собой, по мнению властей, стратегический объект. Ещё в 2019 году Москва планировала перевести его в собственность Российской Федерации и превратить в "российский гуманитарный центр как крупную зарубежную культурно-гуманитарную площадку для продвижения интересов России в Европе" – сегодня подобная формулировка звучит особенно зловеще. Подобная "площадка" существует в сербском Нише, но занимается она вовсе не гуманитарными проблемами, сочетая в себе элементы военной базы и разведцентра.

Законопроект предусматривает также замораживание недвижимости, принадлежащей в Болгарии тем российским гражданам, которые попали под санкции: в этом отношении Болгария отстала от всех других европейских государств, опять же благодаря прокремлёвскому лобби. По сведениям болгарского расследовательского ресурса BIRD, опубликованным в апреле 2022 года, недвижимостью на болгарском побережье Черного моря владеют, через родственников и офшорные компании, такие известные россияне: Сергей Чемезов, Максим Топилин, Владимир Плигин и Алексей Чепа. Все четверо находятся в санкционных списках ЕС, а некоторые также под санкциями Великобритании и США. При этом законодательства, регулирующего порядок применения местными властями западных санкций, введенных против российских граждан и компаний, в Болгарии до сих пор нет.

Попытки отобрать у россиян недвижимость в Болгарии выглядят беспрецедентно, и Москва не оставит их без внимания, заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

О "денацификации" Болгарии

В конце декабря прошлого года профессор Софийского университета, специалист по российской истории 50-летняя Дарина Григорова заявила в интервью, что "после денацификации Украины, которая является вопросом времени, последует денацификация Болгарии" (имелось в виду – силами России), а НАТО (куда Болгария, кстати, входит с 2004 года) "придется вернуться к границам 1997 года". Убеждённая путинистка Григорова предсказала также скорое крушение существующей системы государственности в своей стране.

Ученый совет Софийского университета "решительно отмежевался" от высказанной ею позиции, воспринятой здесь как призыв к непосредственным действиям Кремля в отношении Болгарии, в то время как группа авторитетных русофилов-интеллектуалов выступила в защиту "права специалиста в своей области на личное мнение".

Вот что пишет по этому поводу видный аналитик Димитр Попов: "Подобные люди "ведут пропаганду войны здесь, на нашей территории, промывают болгарам мозги и верно служат России как передовой пропагандистский отряд её армии. Они делают это в государственных СМИ, в университетах, и никто не может их остановить, как будто государство находится в ступоре перед такой впечатляющей наглостью. И как мы реагируем? Государственные институты имеют смелость называть Россию угрозой нашей безопасности, жаловаться на гибридные атаки и российскую пропаганду, но не предпринимают никаких действий против нее. Абсолютно никаких! В результате никто не спросит Дарину Григорову, будет ли она лично заниматься денацификацией или вместе со своими единомышленниками вызовет зеленых человечков из Крыма; не спросят Копейкина (так называют здесь лидера прокремлёвской партии "Вызраждане" Костадина Костадинова. – Прим. РС), почему он размахивает российским флагом, и не зададут вопрос БСП, для чего она приятельствует с Кремлём, который угрожает Черному морю ядерным оружием". Если мы не защитим свое европейское будущее, не изолируем подобных пропагандистов, заключает Попов, то в один прекрасный день мы сможем удивиться, как этим "поборникам свободы слова" удалось снова столкнуть болгар, традиционно симпатизирующих России, в российское болото."