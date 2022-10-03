Русские проголосовали не за русских. Выборы в Латвии

Парламентские выборы, состоявшиеся в конце прошлой недели в Латвии, принесли сенсацию – пятипроцентного барьера не преодолела партия "Согласие", в течение трех созывов фактически имевшая монополию на голоса русскоязычных и формировавшая самую многочисленную фракцию в Сейме.

Выборы проходили на фоне российско-украинской войны, во время которой страны Балтии избрали жесткую политику нулевой толерантности к проявлениям солидарности с российской агрессией, а также ввели жесткие ограничения на въезд российских граждан.

В итоге единственной "русской" партией, прошедшей в Сейм, стала популистская "Стабильность!": она получила чуть менее 7% голосов. Еще один сюрприз – возвращение партии "олигархов", от которых, казалось, латвийская политика избавилась навсегда.

О том, как эти факторы повлияют на политику, Радио Свобода рассказала политический обозреватель латвийского новостного портала "Делфи" Данута Дембовска.

"Выиграли прагматичные силы"

– Данута, можно ли предсказать будущие контуры политики Сейма нынешнего созыва? Изменится ли внешняя политика Латвии по отношению к России или войне в Украине?

– Это вопрос не только выборов. Правильнее было бы говорить о консенсусе, существующем в латвийском обществе. Если мы говорим о латышах, то абсолютное большинство поддерживает Украину, желает ей победы. Естественно, сохраняется ориентация на НАТО и Европейский Союз, здесь глобально ничего не изменится. Но Латвии нужно пережить отопительный сезон. В силу энергокризиса, дефицита энергоресурсов и роста цен на них простые жители неизбежно столкнутся с ростом тарифов на отопление. Растут цены на газ, электричество, дрова, щепу и уголь, а также на продукты питания. Наверное, с этим сталкиваются все европейские страны, но Латвия – страна с более низкими доходами, чем, допустим, Германия и, естественно, здесь это воспринимается болезненно. Встанет вопрос о том, что у войны есть своя стоимость, что людям тяжело экономически. Возникнет ощущение, что нужно поддерживать не только Украину, но и самих себя, менять социальную политику и решать, как мы будем выживать в новых условиях.

– Мы сейчас видим, что так называемые олигархические партии и партии бизнеса набрали большое число голосов. Политика станет более прагматичной?

– Главный итог этих выборов в том, что возвращаются в Сейм и получат большое представительство партии, которые представляют интересы бизнеса. Появилась новая политическая сила: "Объединенный список". Однако новой ее можно назвать очень условно. Есть партия "Союз "зеленых" и крестьян" (СЗК), к ней имеет отношение бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс, который находится под санкциями США и уже отсидел в Латвии год за коррупционные правонарушения. Позиция уходящего уже в историю 13 Сейма состояла в том, что политическая сила, связанная с Лембергсом, не должна попасть в правительство. Это очень сужало возможности коалиции, СЗК был представлен в 13 Сейме и провел все четыре года в оппозиции. Незадолго до выборов в партии произошел раскол, последствием которого и стало создание "Объединенного списка". Эта партия заняла третье место на выборах. А сам СЗК, кандидатом в премьеры от которого выдвинут Лембергс, занял второе место. То есть, их суммарный результат больше, чем результат правящей партии "Новое единство", занявшей первое место. Да, "Объединенный список" "отмылся" от связей с Лембергсом, он отрицает, что имеет с ним какие-то связи, и абсолютно чист для вхождения в правительство. Но все равно, это партия того же типа, с теми же связями, частично и с теми же людьми. Поэтому мы можем говорить, что в Сейме довольно широкое представительство получили довольно прагматичные силы, которые говорили об экономической проблематике.

– Мы можем причислить к этим силам "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса?

– В какой-то степени, да. Айнара Шлесерса тоже называли олигархом, его партия добилась не очень большого результата, но преодолела проходной барьер. В компании с "Объединенным списком" и СЗК Шлесерс будет чувствовать себя неплохо, хотя, судя по предварительным переговорам, он не в фаворитах и не войдет в правящую коалицию. Премьер-министром снова назовут Кришьяниса Кариньша, представителя "Нового единства", а в правящую коалицию, наверное, войдут "Объединенный список", правоконсервативное "Национальное объединение" (НО). Практически не избежать включения в нее леволиберальной партии "Прогрессивные" или СЗК, и там появляются очень большие проблемы идеологического взаимодействия.

"Русскоязычное общество неоднородно"

– Как обстоит с представленностью русских в политике?

– Сенсацией стал не просто низкий результат "Согласия", а то, что они не взяли пятипроцентный барьер. Этого мы не ожидали. Что оно получит значительно меньше голосов, чем во все предыдущие созывы, было понятно изначально. Причин тому много. Первая – потеря власти в Рижской думе три года назад. После скандалов в думе и отъезда мэра и лидера партии Нила Ушакова в Брюссель произошел первый спад рейтинга. Вторым испытанием стало военное вторжение в Украину. "Согласие" четко обозначило свою позицию, осудив Россию. Это, наверное, не понравилось части избирателей, поскольку многие русскоязычные в Латвии настроены пророссийски. Возможно, потом они и поменяли позицию, но, все равно, были в смятении и шоке, и кто-то воспринял это как предательство.

Но, в целом, проблема не только в этом. Латвийское русскоязычное общество достаточно неоднородно. Чем больше времени проходит после распада Советского Союза, тем острее чувствуется поколенческая разница: людям, которые родились в 1991 году, уже больше 30 лет. Во-вторых, русскоязычные разнятся по образованию и уровню доходов. Русский язык, а также ощущение того, что ущемляются какие-то твои права – факторы, безусловно, связывающие, но это не единственное, что связывает людей в обществе. "Согласие" было правящей партией в Риге, Нил Ушаков олицетворял историю успеха натурализованного гражданина Латвии, молодого, владеющего латышским и английским языками, принятого во власть. Вокруг этой фигуры существовал консенсус русскоязычного населения, которое придерживалось разных взглядов. В ситуации, когда ослабел лидер и история успеха закончилась, началось брожение. Военное вторжение России в Украину эту ситуацию усугубило, потому что добавилась новая линия раскола: часть русскоязычного населения солидаризируется с Украиной или, по крайней мере, точно не встает ни на одну из сторон этого конфликта.

В этой ситуации у "Согласия" появились конкуренты. Все они изначально оценивались как очень слабые, но, тем не менее, по кусочку отбирали у него голоса. Я думаю, что русскоязычные граждане в этот раз голосовали за многие партии: за "Русский союз Латвии", не получивший представительства, но придерживающийся более радикальной позиции, чем "Согласие"; за партию Шлесерса – с мыслью, что он бизнесмен и что-то там порешает; за традиционалистскую "Суверенную власть", за "Стабильность!" Алексея Росликова, который стал главной сенсацией выборов. Думаю, были и те, кто голосовал за СЗК, потому что Лембергс достаточно популярен в русскоязычной среде. Возможно, отдавали голоса и за "Объединенный список". Проевропейски настроенная, прозападная молодежь голосовала за "Прогрессивных". Почти монопольное положение "Согласия" в этом электоральном сегменте закончилось. Предположу, что в нем еще будут большие и разные изменения, ребрендинги, объединения.

Что касается Росликова – я бы сказала, что это лицо маргинализации и люмпенизации части русскоязычного населения. Его речи совершенно популистские. Это такой маленький Трамп. Он взял электорат отказом от политкорректности и, насколько я знаю, очень грамотно использовал коммуникацию с избирателями. Несомненно, грамотно работал в тиктоке, с телеграм-каналами, мессенджерами и так далее, то есть, использовал технологии, создавая видимость прямого контакта с избирателями. Причем ему это ничего не стоило, нужно было только нажать несколько кнопок в телефоне. Люди на это повелись. И это повод задуматься всем участникам политического процесса, в том числе, и масс-медиа.

– Алексей Росликов –​ лидер и результат русскоязычной части антиваксерского движения.

– Да, но антиваксерство – явление временное. Оно стало отличительным свойством, объединяющим фактором оппозиции в период коронавирусных ограничений: если ты против правительства – ты антиваксер. Это антиэлитаристский проект, в его мировоззренческий "пакет" входят традиционные семьи, традиционализм как таковой, ставка на всенародные выборы президента (в Латвии его избирает парламент – прим. РС), протест против намерения либеральных сил дать ход регистрации гражданских союзов, в том числе, между представителями ЛГБТ.

– Евроскептицизм?

– В какой-то степени. Хотя, я думаю, что господин Росликов будет достаточно хорошим демагогом, чтобы прямо на этот вопрос не отвечать, потому что Латвия получает очень много европейского финансирования, и я слабо себе представляю, как можно сейчас говорить о том, что мы готовы от этого отказаться. Росликов – лицо, наверное, временное. Но факт, что из всех проектов, которые были ориентированы на русскоязычных, прошел наиболее "народный", на который высоколобые эксперты смотрели с некоторым снобизмом.

Еще один интересный факт: экзитполы в этот раз не были точны. Глава центра социологических исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш признал, что треть людей, выходивших с участков, отказывались отвечать на вопросы. То есть, люди боялись, стеснялись открыть свой выбор. Результаты показали, что не говорили о своих политических симпатиях избиратели СЗК и партий, за которые голосуют русскоязычные. То есть, власть создала тренд, в который поверила сама и не заметила оппозиционную часть общества. Произошло некое "передавливание" общественного мнения, когда в публичных дискуссиях неприлично признаться в каких-то вещах.

"10% националистов в обществе – это нормально"

– Сейчас в правительство входят две национал-консервативные партии: "Национальное объединение" и "Консервативные". Вместе они в предвыборный период добились многого: заставили пенсионеров с российским гражданством и постоянным видом на жительство сдавать экзамен по латышскому языку, упразднили остатки русскоязычного образования, выведя русский язык и литературу из школьной программы и ограничили употребление русского языка в публичном пространстве, в том числе, для бизнеса, социальной службы и сиротского суда. На что рассчитывать русскоязычным в следующие четыре года?

– "Национальное объединение" осталось в рамках своего обычного рейтинга: 9-10% националистов в обществе – это нормально. "НО" имеет представительство в любом Сейме. Удивило то, что партия "Консервативные", которая в националистической предвыборной риторике едва ли не обошла "НО", осталась за бортом Сейма. Наверное, даже невзирая на такие большие потрясения, как война в Украине, которая, естественно, подняла антироссийские и антирусские настроения, доля людей, которые обозначают себя националистами, в обществе осталась неизменной. И есть еще одна хорошая новость для русскоязычных. Так называемые олигархические, "бизнесменские" партии, придерживаются, как правило, достаточно жестких позиций в национальном вопросе, они достаточно консервативны, не сомневаются, что всем детям нужно учиться на латышском языке. Но в то же время, прагматизм не позволяет им доходить в своих идеологических воззрениях до фанатизма. Если в политику приходит строитель, он понимает, что объект он не закончит без рабочей силы. Ее у нас в стране мало. Рано или поздно он вспомнит о гастарбайтерах, которые не говорят по-латышски.

– Премьерская партия "Новое единство" на предыдущих выборах потерпела крах, сравнимый с нынешним крахом "Согласия": добившись 21,62% голосов в 2014 году, она едва преодолела пятипроцентный барьер в 2018-м. В этот раз партии удалось триумфально вернуться с почти 19%. Чем это объясняется?

– "Новое единство" – главная правящая партия страны даже несмотря на то, что в Сейм прошлого созыва она прошла с трудом. Во-первых, она сильна внешней политикой. В ее рядах глава МИД Эдгар Ринкевичс – один из самых популярных министров. Это партия чиновников, служащих госаппарата. И это сила, ориентированная на Брюссель и Вашингтон, главный переговорщик с ними. Представитель "Единства" Валдис Домбровскис является вице-еврокомиссаром – это самый высокий пост, который когда-либо занимал представитель Латвии. В ситуации, когда очень важна связь с союзниками, эта партия ее обеспечивает, и все это понимают. В условиях роста угрозы со стороны России растет рейтинг партии именно такого типа. После аннексии Крыма проходили выборы в Европарламент, и тогда "Единство" (тогда еще без определения "новое") тоже получило очень высокий результат. В этом году война России с Украиной заставила население забыть о тяготах пандемии, о том, что это правительство заставило нас носить маски, вакцинироваться и не поддержало бизнес в трудный момент.