В Euroclear назвали план по изъятию российских активов нереалистичным

Глава брюссельского клирингового дома Euroclear Валери Урбен заявила, что в нынешнем виде план Еврокомиссии по принудительному изъятию замороженных российских активов для помощи Украине является нереалистичным, а депозитарий готов оспаривать его в суде, чтобы защититься от возможного банкротства в случае ответных мер Москвы. Об этом она сказала в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.

Урбен подчеркнула, что международное право допускает блокировку, но не экспроприацию активов других государств. "Если Россия расценит этот кредит на восстановление, предоставленный Украине, как конфискацию своих активов, она не будет бездействовать", — добавила глава депозитария, предупредив, что мишенью ответных экономических и судебных шагов может стать и сама Бельгия.

После начала войны в Украине в западных странах были заморожены российские активы примерно на 260 миллиардов евро, из них около 193 миллиардов находятся в Бельгии на счетах Euroclear.

В сентябре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выдать Киеву так называемый "репарационный кредит" в размере до 140 миллиардов евро под залог этих средств.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что США убеждают ряд стран Евросоюза не поддерживать "репарационный кредит", указывая, что замороженные активы России необходимы как инструмент для будущего мирного соглашения с Москвой и не должны использоваться для продолжения войны.

В каких именно странах шли такие переговоры, не уточняется. Согласно одному из вариантов американского мирного плана, 100 миллиардов долларов замороженных российских активов в США могут быть инвестированы в восстановление Украины, при этом Вашингтон получил бы 50% прибыли.

Россия категорически отвергает любые попытки конфискации своих средств и называет возможное использование этих активов в пользу Украины воровством.