Лондон намерен передать Киеву 8 млрд фунтов российских активов

Правительство Великобритании планирует передать Украине восемь миллиардов фунтов стерлингов российских активов, замороженных в стране после начала войны в 2022 году, пишет The Times. По словам источника издания в британском правительстве, точный механизм разблокировки средств и их передачи Киеву пока не согласован.

Глава МИД Великобритании Иветт Купер поддержала идею использования замороженных средств. По мнению министра, "значительное финансирование" Украины может подтолкнуть Россию к переговорам.

После нападения России на Украину в западных странах были заморожены активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро. Большая часть этих средств — порядка 193 миллиардов евро — хранится в Бельгии на счетах депозитария Euroclear. Европейские страны обсуждают возможность использования этих средств для помощи Украине уже почти четыре года.

В последние недели в Европе также обсуждается идея "репарационного кредита" Киеву на 140 миллиардов долларов под залог российских активов. Против этого категорически выступает Бельгия, в чьей юрисдикции находится основная часть средств, опасаясь возможных юридических претензий со стороны России.

Европейский Центробанк также не готов страховать такой "репарационный кредит".