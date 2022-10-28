В Евросоюзе договорились запретить продажу бензиновых авто к 2035 году

Европейский парламент и страны Евросоюза подписали соглашение о запрете на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей и фургонов к 2035 году.

"Этот сектор, на долю которого сейчас приходится 16% выбросов в Европе, к 2050 году станет углеродно-нейтральным", – сказал председатель комитета Европарламента по охране окружающей среды Паскаль Канфен, назвав документ "историческим решением".

Международная экологическая организация "Гринпис" раскритиковала соглашение, заявив, что оно лишь маскирует многочисленные неудачи политиков в их борьбе с климатическими изменениями. По расчётам экологов, отказаться от новых автомобилей с дизельными двигателями нужно к 2028 году, чтобы глобальное потепление не превысило 1,5°C.