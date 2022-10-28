В Евросоюзе договорились запретить продажу бензиновых авто к 2035 году

Европейский парламент и страны Евросоюза подписали соглашение о запрете на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей и фургонов к 2035 году.
"Этот сектор, на долю которого сейчас приходится 16% выбросов в Европе, к 2050 году станет углеродно-нейтральным", – сказал председатель комитета Европарламента по охране окружающей среды Паскаль Канфен, назвав документ "историческим решением".
Международная экологическая организация "Гринпис" раскритиковала соглашение, заявив, что оно лишь маскирует многочисленные неудачи политиков в их борьбе с климатическими изменениями. По расчётам экологов, отказаться от новых автомобилей с дизельными двигателями нужно к 2028 году, чтобы глобальное потепление не превысило 1,5°C.
- Учёные подтвердили, что из-за глобального потепления, которое в значительной степени вызвано парниковыми газами, ливни и волны тепла учащаются и становятся интенсивнее. Летом 2022 года проливные дожди вызвали серьёзные наводнения в Австралии, Индии, Бангладеш и Китае. В то же время в некоторых регионах России, США, Японии и странах Европы установилась жара.
- Ограничить глобальное потепление 1,5°C и стремиться к сокращению углеродных выбросов к 2030 году договорились на климатической конференции ООН в Глазго в ноябре 2021 года. Итоговое соглашение саммита подписали почти двести стран, в том числе Россия.
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