В Facebook и Instagram снят запрет на призывы к насилию

Компания Meta позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах публиковать угрозы и призывы к насилию в отношении российский военных. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренние письма компании, направленные модераторам контента.

Также временно разрешается публиковать сообщения с пожеланиями смерти президенту России Владимиру Путину или главе Беларуси Александру Лукашенко. Представитель Meta Энди Стоун подтвердил информацию об изменении правил на фоне российского вторжения в Украину.

"В результате российского вторжения в Украину мы делаем поправку на формы политического выражения, которые в нормальных обстоятельствах нарушали бы наши правила, в том числе такие призывы к жестокости, как "смерть русским оккупантам". Мы по-прежнему не допускаем призывы к насилию против российских мирных граждан", - говорится в заявлении Стоуна.

Посольство России в США назвало действия компании "экстремистской деятельностью" и потребовало от американских властей привлечь Meta к ответственности.

"Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании - еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистcкой машины западных правящих кругов", - говорится в сообщении российского посольства.