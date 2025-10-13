В Феодосии после удара украинских беспилотников горит нефтебаза

В Феодосии в результате атаки украинских беспилотников произошёл пожар на нефтебазе. Ранее украинская армия уже неоднократно атаковала эту цель.

Российские власти аннексированного Крыма заявили, что обошлось без пострадавших. В городе изменены маршруты общественного транспорта, местных жителей попросили запастись водой на случай проблем в водоснабжении из-за забора воды пожарными.

Нефтебаза используется хранению топлива для Крыма, в том числе на период кризисов и чрезвычайных ситуаций. На фоне атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России полуостров испытывает нехватку бензина. Власти установили лимиты на продажу, жители стоят в очередях за топливом, рассказывает Крым.Реалии.

Российские военные утром отчитались, что перехватили за ночь 40 беспилотников над Крымом и 21 над акваториями Чёрного и Азовских морей. 26 дронов было перехвачено над Астраханской областью, утверждает армия, 14 — над Ростовской, по одному над Белгородской областью и Калмыкией. Сообщается о ранении двух человек.

Сколько беспилотников всего было запущено украинскими военными и сколько перехватить не удалось — не уточняется.