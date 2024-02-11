В Финляндии бывший премьер Стубб лидирует на выборах президента

В Финляндии бывший премьер-министр, член правоцентристской Национальной коалиционной партии Александр Стубб лидирует во втором туре президентских выборов.

Обработаны почти все бюллетени. По итогам подсчётов за Стубба проголосовали больше половины избирателей. Таким образом политик обходит своего соперника бывшего министра иностранных дел Пекку Хаависто.

Окончательные результаты выборов будут утверждены Минюстом страны 14 февраля. Правительство объявит результаты выборов на своем пленарном заседании в четверг, 15 февраля. Срок полномочий президента республики начнется в начале марта.

Александру Стуббу 55 лет. Он сторонник присоединения Финляндии к НАТО, расширения Евросоюза и установления прочных связей с США. Струбб выступает за расширение экономической и военной помощи Украине и поддерживает закрытие границы с Россией.

Пекке Хаависто 65 лет. В 2019–2023 годах был министром иностранных дел и занимался вопросами присоединения Финляндии к НАТО. Хаависто сторонник поддержки Украины любыми способами. Как и Струбб выступает за закрытие границы с Россией.

В 2012 и 2018 годах Хаависто участвовал в президентских выборах, оба раза занимал второе место после Саули Ниинистё.