Финляндии предстоит второй тур президентских выборов

Финляндию, по предварительным итогам прошедших в стране в воскресенье президентских выборов, ждёт второй тур голосования.

Ни один из девяти кандидатов не набирает необходимых для победы уже в первом туре более 50% голосов избирателей. Лидирует по голосам кандидат от правоцентристской "Коалиционной партии", бывший премьер-министр Александр Стубб, у него более 27%. Среди других кандидатов наибольшие шансы на выход во второй тур у члена "партии зелёных", экс-министра иностранных дел Пекки Хаависто (почти 26%).

Второй тур выборов президента намечен на 11 февраля. Сейчас пост президента занимает популярный политик Саули Ниинистё. Он возглавляет страну с 2012 года и - по Конституции - больше не имеет права переизбираться.

Финляндии - парламентская республика, в которой полномочия президента ограничены. При этом глава государства является главнокомандующим вооружёнными силами и совместно с правительством определяет внешнюю политику страны.

На фоне роста напряжённости в отношениях с соседней Россией из-за войны в Украине важность президентской должности в Финляндии возросла. Вскоре после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину Финляндия, наряду со Швецией, подала заявку на вступление в НАТО и стала 31-м членом Североатлантического союза в апреле прошлого года.

Президент России Владимир Путин назвал отказ Хельсинки от традиционной политики нейтралитета и вступление в НАТО ошибкой, уверяя, что никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Также Путин говорил, что изменение внешнеполитического курса может "негативно сказаться" на двусторонних отношениях, напоминает РБК.

11 января Финляндия продлила ещё на месяц режим закрытия сухопутной границы с Россией из-за риска нового наплыва мигрантов. Хельсинки обвиняет Москву в провоцировании граждан третьих стран на пересечение границы и создании угроз национальной безопасности. Москва это отрицает.