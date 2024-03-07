В Финляндии вынесен первый приговор за нарушение санкций ЕС

В Финляндии вынесен первый приговор бизнесмену за нарушение санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Суд приговорил к девяти месяцам условно гражданина Франции и уроженца Эстонии Габриэля Темина, который является исполнительным директором финских компаний Luminor и Siberica, занимающихся логистикой и складами.

По версии следствия, подконтрольные Темину компании поставляли в Россию оборудование, которое могло использоваться в строительстве беспилотников.

Прокуроры запрашивали для Темина четыре года лишения свободы.

Суд посчитал, что сторона обвинения предоставила только косвенные доказательства и не доказала связи компаний обвиняемого с Россией.

Вместе с тем суд признал, что Темин причастен к продаже товаров в Казахстан через российскую территорию без необходимого разрешения на экспорт. Доказательств того, что продукция финских компаний осталась в России, суд не нашёл.

Темин постоянно проживает в Финляндии с 1991 года. В середине сентября прошлого года бизнесмен и обе его компании попали в санкционные списки США. 18 сентября 2023 года суд арестовал бизнесмена.

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