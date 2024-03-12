В ФРГ готовят крупную реформу армии, чтобы "быть готовыми к войне"

Правительство Германии готовит кардинальную реформу бундесвера. Концепцию реорганизации армии разработала проектная группа министерства обороны ФРГ.

Газета Süddeutsche Zeitung пишет, что обширная реформа планируется в связи с "новыми вызовами". Из-за растущей угрозы со стороны России бундесвер должен быть "способен вести войну" при защите Германии и территории НАТО от нападения. Об этом говорится в 34-страничном документе, который есть в распоряжении издания.

В рамках реструктуризации должно быть увеличено количество хорошо обученного персонала и закуплен современный материал. Кроме того, наряду с сухопутными войсками, ВВС и флотом планируется создание четвертого подразделения в сфере отражения кибератак, угроз из космического пространства и гибридных нападений.

Предлагается также ввести объединенный оперативный штаб командования, устранив разделение на штабы для внутреннего реагирования и операций за рубежом. Для ведения возможных военных действий планируется улучшение логистики и санитарного обеспечения. В целях улучшения координации бывшая медицинская служба и служба логистики будут объединены в одной командной структуре поддержки.

Проблемой бундесвера остается недостаток военных. В настоящее время службу несут 181 тысяча солдат и офицеров. Однако запланированное повышение числа военных до 203 тысяч до 2031 года эксперты считают недостаточным для отражения возможного нападения. Недостает также количество воинов запаса. Министр обороны Борис Писториус предлагает, по примеру Швеции, ввести проверку всех девушек и юношей на годность для службы в армии.

В проекте отмечается также проблема финансирования бундесвера. Выделенная после начала полномасштабной войны России в Украине специальная сумма в 100 млрд евро может быть потрачена быстрее запланированного. Существуют опасения, что уже в 2025 году будет не хватать средств для достижения минимального уровня оборонных расходов в 2% ВВП. Эта сумма обязательна для всех членов НАТО. В настоящее время оборонный бюджет ФРГ составляет 50 млрд евро. По оценкам Минобороны, в 2024 году двухпроцентный уровень будет достигнут. В 2025 году бундесверу может недоставать от 4,5 до 6 млрд евро. Наряду с прочими расходами, Германии необходимо финансировать бригаду из пяти тысяч солдат в Литве, дислоцированную для защиты восточного фланга НАТО.

Представители коалиционного правительства подчеркивают, что ввиду неустойчивого положения из-за войны России против Украины увеличить финансирование бундесвера необходимо в любом случае. Однако пока планирование не завершено. Проект реформы будет рассмотрен в начале апреля.