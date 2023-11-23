В ФРГ прошли обыски у приверженцев запрещённой в стране ХАМАС

В Германии прошли обыски у членов и приверженцев запрещённых в стране организацией ХАМАС и "Самидун". Палестинская радикальная группировка ХАМАС, правящая в секторе Газа, признана террористической в США и ЕС.
По информации министерства внутренних дел ФРГ, полиция с раннего утра четверга обыскивает 15 объектов в четырех федеральных землях Германии – Берлине, Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне. Одиннадцать объектов находятся в Берлине. Семь из них имеют отношение к ХАМАС, четыре – к объединению "Самидун". Речь идет в первую очередь о квартирах приверженцев запрещенных организаций. В германской столице в операции участвуют более 300 полицейских.
Обыски в Берлине касаются в первую очередь Палестинского общества Германии (PGD). Об этом сообщают телерадиовещательные компании NDR и MDR. Среди его членов - приверженцы ХАМАС. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября нынешнего года это объединение регулярно призывало к различным демонстрациям. В ходе этих акций протестующие скандировали антисемитские лозунги и нападали на полицейских.
Как заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер, власти страны продолжают принимать последовательные меры против радикальных исламистов. Фезер подчеркнула, что исламисты и антисемиты не могут и не должны чувствовать себя вольготно ни в одной точке Германии.
2 ноября Фезер вынесла запрет на деятельность террористической организации ХАМАС и международной сети "Самидун" в Германии. По оценке МВД, деятельность ХАМАС в ФРГ нарушает уголовное законодательство и направлена против идеи взаимопонимания народов, выраженной в статье 9 конституции страны. "Самидун" оправдывает применение силы как средство достижения политических целей и поддерживает объединения, планирующие теракты, полагает германское руководство.
По оценке Ведомства по охране конституции, в Германии находятся около 450 приверженцев ХАМАС. Их деятельность включает публичное выражение поддержки действиям террористов, пропаганду и финансирование запрещенной организации.
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