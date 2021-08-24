В ФРГ у социал-демократов впервые за 15 лет рейтинг выше, чем у ХДС/ХСС

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) впервые за последние 15 лет обогнала по уровню поддержки избирателей Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Forsa.

Опрос проводился с 17 по 23 августа по заказу медиагруппы RTL. В исследовании участвовали две с половиной тысячи человек.

Данные показали, что за блок консервативных партий – ХДС/ХСС (Христианско-социальный союз) сейчас готовы голосовать 22%, а за социал-демократов – 23%. На третьем месте по уровне поддержки в данный момент "Зелёные". У них 18% голосов. Далее следуют "Свободная демократическая партия Германии" с 12%, популисты из правой "Альтернативы для Германии" с 10% и Левая партия, у которой 6%.

Как пишет "Немецкая волна", рейтинг блока ХДС/ХСС, к которому принадлежит канцлер Меркель, продолжает снижаться за пять недель до парламентских выборов. За последнюю неделю он потерял один процентный пункт симпатий. Это худший показатель блока консерваторов за всю историю опросов, проводимых Forsa с 1984 года.

Парламентские выборы пройдут в Германии 26 сентября. Кандидат от победившей партии, как ожидается, займёт пост канцлера. Ангела Меркель, руководящая работой федерального правительства с 2005 года, свою кандидатуру не выдвигала.