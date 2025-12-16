В Гааге подписали конвенцию о комиссии по компенсациям для Украины

В Гааге во вторник прошла международная конференция, посвящённая созданию международной комиссии по требованиям компенсации за ущерб в результате войны в Украине (так называемая Компенсационная комиссия). Представители принявших участие в конференции стран подписали конвенцию о создании этой комиссии. По словам генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, подпись под конвенцией должны были поставить представители около 30 государств, не только европейских.

Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший во вторник Нидерланды с визитом и принявший участие в конференции, отметил, что мир должен обеспечить юридическую ответственность России за агрессию против Украины и нанесённый ей ущерб. Он также призвал исполнить принятое ранее решение и создать специальный трибунал по преступлению агрессии.

Зеленский также отметил, что Украина рассчитывает на получение для целей восстановления страны замороженных сейчас в ЕС российских активов, однако подчеркнул, что их объём - около 210 млрд евро - меньше, чем ущерб, нанесённый российским вторжением и войной. Он вновь призвал уже сейчас передать эти активы Украине. В ЕС рассматривается план так называемого репарационного кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, но пока не ясно, будет ли он принят.

От имени ЕС конвенцию о Компенсационной комиссии подписали члены Еврокомиссии Кая Каллас и Майкл МакГрат. По словам Каллас, предварительно было принято уже около 80 тысяч заявок на компенсации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия должна заплатить за свою агрессию и компенсировать ущерб тем, кому она его нанесла.

В Москве официально отрицают возможность выплаты каких-либо репараций или компенсаций. В то же время, по сообщениям СМИ, в контексте обсуждения мирных соглашений российские представители признавали, что часть замороженных активов могла бы пойти на восстановление Украины.