"Россия должна заплатить". Реестр ущерба, нанесенного войной

Евросоюз в конце октября отложил принятие окончательного решения об использовании замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине. Опасения, что этот шаг мог бы привести к последствиям как для Бельгии (в ее депозитарии хранится большая часть замороженных активов), так и для финансового рынка всего ЕС, остаются. При этом данное решение не означает, что ситуация не может измениться в будущем.

Замороженные средства Центробанка РФ и арестованное из-за санкций имущество может быть использовано для материальных выплат тем, кто в Украине потерял близких, оказался в плену, вынужден был бежать от обстрелов или потерял крышу над головой из-за российского вторжения. Более года информацию о погибших и пострадавших, а также о материальном ущербе, нанесенном российскими обстрелами, собирает Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине (сокращенно RD4U). Сбор заявлений от пострадавших начался в апреле прошлого года. О том, сколько прошений уже приняты к рассмотрению для возможной выплаты компенсации, когда просители смогут получить средства, а также о расширении работы Реестра ущерба мы беседуем с его директором Маркияном Ключковским.

– В общей сложности Реестр ущерба – это 43 категории. Список был одобрен нашей коллегией еще в самом начале работы, – рассказывает Маркиян Ключковский. – Это было сделано для того, чтобы удостовериться: учитывается каждый вид ущерба, компенсация за который предусмотрена в международном праве, и нет белых пятен, которые бы оставили пострадавших от последствий войны без возможности правового возмещения. Упомянутые 43 категории разделены на три группы – заявления от частных лиц, от юридических лиц – по сути, предпринимателей, а также прошения от правительства Украины. Пока что открыты для подачи заявлений 13 категорий и только для частных лиц. Приблизительно три недели назад мы начали принимать документы от пострадавших вследствие принудительного перемещения и депортации детей и взрослых. Реестр ущерба также принимает заявления в случае потери члена семьи или пропажи без вести, в случае ранений, в случае таких ужасающих действий, как пытки, сексуализированное насилие, ограничение свободы и принудительный труд. Несколько категорий касаются потери или разрушения частной собственности, как жилой, так и нежилой, а также от перемещенных лиц, приобретших этот статус из-за боевых действий. Это то, что есть сейчас, но процесс добавления новых категорий ущерба продолжается, в ближайшие недели мы планируем их расширить, а к концу года будут открыты приблизительно 30 категорий для подачи заявлений.

– После начала войны миллионы украинцев вынуждены были стать беженцами из-за постоянных обстрелов. Принимаются ли заявления также от них? Или же человек должен находиться в Украине? И сколько заявлений уже принял Реестр ущерба?

Сейчас только граждане Украины могут подать заявления, однако в ближайшие месяцы такая возможность будет и у граждан других стран

– К настоящему времени мы приняли более 62 тысяч прошений в рамках упомянутых мной 13 категорий. Конечно же, заявления поданы как теми, кто остается в Украине, так и теми, кто вынужден был бежать из страны из соображений безопасности – живущими в Европе, или теми, кто сейчас находится в США и даже в Австралии.

Это стало возможным благодаря тому, что заявку можно подать онлайн – все, что необходимо, – это доступ к украинскому сервису государственных услуг "Дія". Он доступен из любой точки мира – нужен только компьютер или телефон, подключенный к интернету. Благодаря этому география просителей довольно широка. В настоящее время только граждане Украины могут подать заявления, однако в ближайшие месяцы такая возможность будет и у граждан других стран, которые переносят страдания от ущерба, нанесенного войной в Украине.

– Вы назвали довольно высокое число заявлений, десятки тысяч, и очевидно, что в будущем их количество будет только увеличиваться. Как вам удается обрабатывать эту информацию, каким образом происходит рассмотрение отдельных случаев?

– Да, это правда, что заявлений уже сейчас много, и мы ожидаем, что их будет много больше. Эти документы обрабатываются с использованием современных технологий – различных инструментов обработки данных. Мы разрабатываем ассистента, который в будущем поможет нам, в частности, использовать искусственный интеллект для анализа данных. Но сейчас мы находимся лишь на ранней стадии имплементации этого инструмента. В настоящее время основной метод обработки документов – классификация по группам, как мы это называем. То есть мы используем инструменты в нашей базе данных, чтобы разбить заявления на группы на основании похожих факторов – например, когда есть схожее содержание в заявлениях и они отсылают к одной и той же местности или одним и тем же событиям. Это позволяет нам рассматривать прошения в группах, а не сосредотачиваться на каждом из них отдельно. Здесь хотелось бы отметить, что мы не оцениваем суть претензий, это не входит в нашу компетенцию, мандат Реестра ущерба – проверять заявления на соответствие критериям отбора, о чем говорится в нашем уставе. Этими критериями являются: прошения должны касаться ущерба, нанесенного на территории Украины, начиная с 24 февраля 2022 году и после этой даты и связаны с агрессией Российской Федерации. Поэтому у нас есть возможность рассматривать доказательства, предоставленные в документах заявителей, с этой перспективы. Важно подчеркнуть, что информация из документов автоматически сверяется с разнообразными базами данных и реестрами собранных свидетельств непосредственно в Украине – при помощи подключения к системе "Дія". При этом, конечно, заявители предоставляют множество собственной информации – документы, фотографии, описания, объяснения и так далее. У нас также есть возможность сравнивать отдельные дела, использовать информацию из одного заявления, чтобы понять, есть ли ясность в другом, особенно когда прошения касаются событий, случившихся в одном и том же месте. Например, речь идет о соседних зданиях или квартирах в одном и том же доме. Мы также можем использовать сателлитные снимки, чтобы проверить, был ли в действительности нанесен тот объем ущерба, о котором говорится в заявлении. Иными словами, у нас есть много инструментов для анализа заявлений, в том числе, как я упомянул, и искусственный интеллект: к использованию ИИ мы относимся ответственно и к принятию решений искусственный интеллект иметь отношения не будет, но поможет нам анализировать данные. То есть мы неплохо оснащены для того, чтобы иметь возможность принять еще больше заявлений об ущербе в будущем.

– Что дальше будет происходить с заявлениями? Как вы планируете использовать полученную информацию? Она собирается только для выплаты компенсаций, или же может быть использована для поиска справедливости в судах?

Важный элемент нашей работы – определить общий ущерб, который был нанесен Украине вследствие войны

– Компенсационный механизм появился прежде всего для обеспечения выплат тем, кто пострадал от последствий войны. Это самый разный ущерб. Наша задача проверить заявления и определить, имеют ли они достаточно оснований для выплат. После этого заявления будут переданы во второй компонент компенсационного механизма, так называемую комиссию по претензиям, которая проверит содержание и определит размер компенсации в каждом отдельном случае. Комиссия пока не учреждена, но это вскоре произойдет. Текст международной конвенции, которая бы ее учредила, уже был одобрен, то есть переговоры уже завершены, и мы ожидаем, что в декабре этот документ будет официально подготовлен к подписанию.

Еще один важный элемент нашей работы – это определить общий ущерб, который был нанесен Украине вследствие войны. Это крайне важно для процесса восстановления и реконструкции Украины после окончания боевых действий. Но также во время будущих переговоров о мире – вне зависимости от того, какую форму примет этот процесс. Просто потому, что ущерб, нанесенный боевыми действиями, всегда является важным элементом такого рода переговоров.

– Как вы уже сказали, реестром уже получены десятки тысяч прошений на получение компенсации, планируется ли также создание фонда для выплат?

Российская Федерация обязана заплатить за нанесенный Украине и украинцам ущерб

– Да, конечно, третьим компонентом механизма компенсации наряду с реестром и комиссией станет компенсационный фонд. Он пока не создан и есть много вопросов относительного того, как его учреждать, и один из самых важных – откуда взять средства для его наполнения. Пока то, что мы видим предельно ясно, – это консенсус всех государств, активно участвующих в этом процессе: Российская Федерация обязана заплатить за нанесенный Украине и украинцам ущерб. В какой форме эти платежи будут перечислены – пока неясно. Есть несколько рассматриваемых вариантов, дискуссия продолжается, и рано или поздно будет принято решение. Однако я хотел бы подчеркнуть, что все причастные к созданию компенсационного механизма уверены в том, что Российская Федерация должна заплатить за нанесенный ущерб.

– Насколько я понимаю, этот процесс будет длительным. Как много времени по вашим оценкам может занять процесс от подачи пострадавшими заявок на возмещение ущерба до получения ими компенсации?

– Да, однозначно это относительно длительный процесс. С моей стороны было бы безответственно попытаться определить, сколько точно времени понадобится. Что мы можем видеть, так это что всего через два года после учреждения реестра мы уже получили десятки тысяч заявлений на выплаты, и этот процесс продолжается. Мы также близки к созданию комиссии, которая будет заниматься оценкой отдельных дел. Но даже несмотря на то, что речь идет о временном промежутке, который исчисляется годами, а не месяцами, нашей важной целью является то, что это будет всего несколько лет. Потому, что один из ключевых принципов общего подхода к репарациям, – это то, что они должны быть эффективными и своевременными, они должны выплачиваться человеку, который непосредственно пострадал от ущерба, а не его детям или внукам.

Хотя и потребуется много времени, прежде чем заявители получат компенсации за причиненный им ущерб, речь идет о самом крупном механизме возмещения в истории международных институций: "Впервые в истории такой механизм был учрежден в процессе продолжающейся войны, а не в ее конце. Это, конечно, заставляет преодолевать неизвестные ранее препятствия, но процесс продолжается, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее". Целью работы реестра является не только эффективность, но и своевременность: выплаты должны получить те, кто действительно страдает от нанесенного ущерба, а не их дети или внуки. С этой перспективы процесс идет довольно быстрым темпом, особенно обращая внимание на ситуацию. Хотелось бы подчеркнуть, что впервые в истории механизм такого рода был создан во время продолжающейся войны, а не по ее окончании. Это, конечно, заставляет преодолевать неизвестные ранее препятствия, но процесс продолжается, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее.

– К этому процессу присоединяются все больше стран мира. Летом этого года Австралия стала еще одним государством, начавшим участвовать в работе реестра. В чем роль этих государств и сколько их?

– Австралия в июле этого года стала 45-м членом реестра. С нами сейчас сотрудничают 44 государства и все страны Европейского союза. А в переговорах об учреждении компенсационной комиссии участвуют 55 государств плюс все члены ЕС. Это уже сейчас много, а количество стран, участвующих в работе реестра, только растет. Роль этих стран важна с точки зрения финансирования затрат на нашу работу, но что еще важнее – эти страны осуществляют довольно сильную политическую поддержку нашей работе. Все они таким образом поддерживают ценности международного права, принципы ответственности в случае нарушения положений международного права, принципы, на которых построен Устав ООН. Поэтому крайне важно, что механизм компенсации имеет максимально широкую поддержку. Поэтому мы продолжаем и нашу просветительскую работу по привлечению новых государств. В нас вселяет оптимизм, что в работе реестра принимает участие 44 страны, и их количество выросло до 55 стран, участвующих в создании комиссии по компенсациям.

– Некоторые категории ущерба, информацию о которых собирает реестр, связаны с потенциальными военными преступлениями. Как ваша организация работает с такими заявлениями, или же реестр лишь работает с самим фактом ущерба?

– В данном случае существует неразрывная связь, потому что мы говорим об одних и тех же событиях, которые были квалифицированы в нескольких плоскостях – как потенциальные военные преступления или же другие криминальные акты в контексте уголовного законодательства, подразумевающие уголовную ответственность, но они также позволяют подавать заявления на выплату репараций, что имеет гражданский контекст. Однако, конечно, все эти плоскости имеют отдельную квалификацию. Нарушитель закона – это всегда конкретная личность, которая совершила преступление. А когда мы говорим о репарациях, то имеем в виду ответственность на уровне государства. В данном случае это ответственность Российской Федерации. Поэтому одно и то же событие (война России в Украине – Прим.РС) ведет к двум разным типам ответственности, при которой работа реестра и – шире – компенсационного механизма сфокусированы на выплаты компенсаций. Однако именно потому, что речь идет о последствиях одного и того же события, то конечно у нас есть возможность сотрудничать как с национальными, так с международными институциями, занимающихся вопросами ответственности за совершенные действия, в том числе обмен информацией и доказательствами и так далее – чтобы удостоверится, что у нас есть полная картина произошедшего.

– Какой вы видите роль реестра для жителей Украины и – шире – справедливости?

Компенсация – это мера для достижения справедливости

– Я думаю, что в данном случае нам следует говорить не только о реестре, но и обо всем механизме возмещения. Мы надеемся, что в Украине он видится как система, дающая надежду каждому, кто пострадал из-за войны. Эта надежда связана с возможностью достижения справедливости и привлечения к ответственности тех, кто совершил ужасающие действия, но одновременно как комбинация символических и очень практических вещей в том смысле, что будет предоставлена осязаемая компенсация всем тем, кто пострадал. Конечно, не все можно компенсировать деньгами. Те, кто потерял близких и любимых людей… никакие деньги мира не компенсируют им боль. Но компенсация – это мера для достижения справедливости. Помимо этого, после окончания войны люди в Украине должны иметь средства для восстановления своей страны и для выстраивания заново своей жизни. Реестр ущерба и шире – механизм компенсации – дает такую возможность на основании международного права и с международной поддержкой, дает основания для обретения справедливости, поддержки и вносит свой вклад в форме компенсаций, – говорит Маркиян Ключковский, директор Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине.