В Газе в результате авиаудара убиты пять сотрудников канала Al Jazeera

В результате израильского авиаудара в воскресенье в городе Газа были убиты журналист телеканала Al Jazeera Анас аль-Шариф и еще четверо сотрудников канала. Удар пришёлся по палатке, находившейся возле больницы аль-Шифа в восточной части города. Согласно заявлениям местных властей, кроме сотрудников Al Jazeera погибли ещё двое мирных жителей.

Израильские военные заявили, ссылаясь на разведданные и найденные документы, что аль-Шариф возглавлял ячейку признанной в США и ЕС террористической группировки ХАМАС и участвовал в ракетных обстрелах Израиля.

"Перед ударом были приняты меры с тем, чтобы минимизировать последствия для гражданских лиц. Было применено высокоточное оружие, велось наблюдение с воздуха, были получены дополнительные разведданные», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Ранее Израиль уже включал аль-Шарифа в список журналистов, которых обвинял в связях с палестинскими вооружёнными группировками. Al Jazeera и сам аль-Шариф до своей гибели отвергали подобные обвинения. Al Jazeera назвала удар по ее сотрудникам "наглой и умышленной атакой на свободу прессы".

Анас аль-Шариф, которому было 28 лет, в 2024 году в составе команды Reuters получил Пулитцеровскую премию за фотоматериалы о войне в Газе. Незадолго до смерти он написал в соцсети X, что израильские войска уже более двух часов ведут интенсивный обстрел города.

Комитет по защите журналистов отметил, что Израиль систематически обвиняет журналистов в связях с террористами, "не предоставляя достоверных доказательств". По данным этой организации, за время войны в Газе, начавшейся после нападения на Израиль 7 октября 2023 года, погибли не менее 186 работников СМИ.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил о новом этапе военной операции в секторе, целью которого является взятие под контроль города Газа. Одновременно он объявил о планах допустить в Газу "больше иностранных журналистов". До сих пор израильские власти блокировали попытки иностранных корреспондентов самостоятельно попасть в Газу, обычно ссылаясь на соображения безопасности. Время от времени израильские военные организовывали визиты журналистов в Газу в формате пресс-туров под надзором сотрудников службы безопасности.