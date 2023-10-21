В Газу отправились первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью

Первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехали через контрольно-пропускной пункт Рафах со стороны Египта.

Груз сопровождали сотрудники Красного полумесяца. Они сообщили, что в первую очередь в Газу отправили лекарства и медицинские препараты, необходимые для оказания экстренной помощи палестинцам, получившим ранения в ходе обострившегося конфликта радикальной группировки ХАМАС с Израилем.

В ООН заявили, что для жителей сектора требуется не менее 100 грузовиков, но Израиль разрешил въезд лишь 20.

Всего у погранперехода Рафах находятся 175 машин с гуманитарной помощью. Это единственный КПП на границе с Газой, через который Израиль согласился пропустить грузы.

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