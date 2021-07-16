В Германии число жертв наводнения превысило 80, сотни пропавших

Число погибших в результате нападения на западе Германии возросло до, по меньшей мере, 81-го. Примерно 1300 человек числятся пропавшими без вести в районе Арвайлер, к югу от Кёльна.

Власти называют человеческие потери от этого стихийного бедствия крупнейшими за годы. Причиной стали проливные дожди, которые привели к выходу рек из берегов. Уничтожены целые населённые пункты, блокировано движение по автотрассам. Объявлено о массовой эвакуации жителей земель Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Рано утром 16-го июля рухнуло несколько домов в городе Эрфтштадт в том время как некоторые местные жители решили вернуться в свои дома, несмотря на предупреждения.

Парламент земли Северный Рейн-Вестфалия собирается на срочное заседание по ситуации.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что федеральное правительство нацелено на скорейшую финансовую поддержку пострадавших областей. Предложение о помощи может быть рассмотрено кабинетом 21 июля.

"Я скорблю по всем, кто лишился жизни из-за этой трагедии. Мы еще не знаем точного числа, но оно будет велико", - сказала германский канцлер Ангела Меркель, посещающая в эти дни с визитом США. По словам Меркель, она шокирована масштабами и последствиями наводнения. Канцлер пообещала, что будут приложены все усилия для того, чтобы найти пропавших.

Поисково-спасательные операции затруднены тем, что блокированы дороги, нарушена телефонная и интернет-связь в гористом регионе Эйфель. Там некоторые деревни превратились в руины из-за того, что дома не выдерживали потоков воды.

В соседней Бельгии также есть погибшие в результате наводнения. Их число сейчас составляет не менее 12 человек.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг заявила о содействии тем, кого затронула трагедия.