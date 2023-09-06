В Германии нашли огромную мёртвую черепаху: вероятно, она съела пакет

В Северном море у берегов Германии обнаружили мёртвую кожистую черепаху весом около 500 килограммов. Вероятно, она проглотила полиэтиленовый пакет, приняв его за медузу.

Черепаху доставили в Институт исследований наземной и водной дикой природы. Там рассказали, что размер её панциря – порядка 1,7 метра, возраст – около 15 лет, но точные измерения ещё не проводились.

Пока труп черепахи заморозили. На следующей неделе команда специалистов проведёт её вскрытие. Тело черепахи сильно травмировано, словно она попала под винт корабля. Однако в институте предполагают, что ранения черепаха получила уже после смерти. Эксперты считают, что погибнуть она могла из-за проглоченного пакета.

По словам биологов, кожистая черепаха в Северном море – большая редкость. Преимущественно они обитают в тропических широтах, но иногда заплывают даже в субарктические зоны.

Кожистая черепаха, названная так из-за своей толстой кожи на панцире, – самый крупный вид сохранившихся морских черепах. Её вес может достигать 900 килограммов, длина – 2,7 метра, а размах передних ласт – пяти метров. Кожистые черепахи способны сохранять температуру тела на 18°C выше температуры окружающей среды.