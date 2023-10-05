В Германии вновь прошли обыски в домах Алишера Усманова

В Германии сотрудники полиции и таможни провели обыски на нескольких объектах в Германии, принадлежащих российскому олигарху Алишеру Усманову, сообщает Reuters.

По данным Bild, в ходе обыска в окрестностях Мюнхена и на вилле в баварской коммуне Роттах-Эгерн были изъяты пять автомобилей, среди которых Mercedes Maybach S500 стоимостью около 140 000 евро и фургон Mercedes Brabus стоимостью около 180 000 евро, а также другие материальные ценности. Другие подробности не раскрываются.

Представитель Усманова на вопросы агентства не ответил.

В сентябре прошлого года сотрудники Федерального уголовного ведомства и налоговой службы обыскали виллы Усманова на озере Тегернзее, квартиру во Франкфурте-на-Майне и яхту "Дилбар" в порту Бремена. Были изъяты документы и ценные предметы искусства. По информации Der Spiegel, суд второй инстанции во Франкфурте-на-Майне признал эти обыски противоправными.

В ходе расследования сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Федерального уголовного ведомства получили от различных банков около 90 указаний на подозрение в отмывании денег. Следствие выявило на счетах Усманова подозрительные трансакции.

Но во время рассмотрения дела суд признал, что следователи недостаточно обосновали, почему Усманов подозревается в отмывании денег. Только указаний на сомнительную практику ведения бизнеса в налоговых оазисах недостаточно для подобного решения, отметили в суде.

Суд также подверг критике тот факт, что аргументация следователей по большей части основывалась на видео, опубликованном в ютьюбе соратниками Алексея Навального.

Алишер Усманов – один из богатейших людей России. По последним оценкам журнала Forbes, его состояние оценивается в почти в 14,4 милиардов евро. После нападения России на Украину Усманов попал под санкции Евросоюза, США и Великобритания.

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