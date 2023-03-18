Путин подписал закон о наказании за дискредитацию наёмников

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за дискредитацию участников войны, в том числе добровольцев, грозит до семи лет тюрьмы. Соответствующие поправки 14 марта приняла Госдума.

Закон вносит правки в две статьи Уголовного кодекса – за так называемые фейки и за дискредитацию российской армии. За фейки об участниках войны грозит до 15 лет колонии, за их дискредитацию – до семи лет.

Кроме того, с пяти до семи лет увеличивается наказание за распространение фейков и повторную дискредитацию, если эти действия привели к смерти или массовым беспорядкам.

Ввести уголовную ответственность за дискредитацию участников войны просил основатель так называемой ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Наёмники его военной компании приравниваются к добровольцам.

Среди авторов законопроекта – глава Госдумы Вячеслав Володин и его заместитель Ирина Яровая.

Дискредитацией и распространением заведомо ложных сведений российские суды признают любую информацию о войне, противоречащую официальным сообщениям. В частности – информацию о предполагаемых военных преступлениях, в том числе ударах по гражданским объектам и о жертвах среди мирного населения.

По данным правозащитников, с начала войны по уголовным статьям за антивоенную позицию в России преследуют более 450 человек. Более 100 из них находятся в заключении.