В Госдуме обсудили репродуктивное здоровье подростков

В Госдуме обсудили "половое воспитание в контексте традиционных ценностей". Большая часть встречи была посвящена репродуктивному здоровью подростков.

Обсуждение состоялось в рамках разработки школьной программы по семьеведению. По мнению сотрудницы Минздрава Елены Шешко, такие уроки должны быть направлены на формирование "нетерпимости к бездетности" и популяризацию многодетной семьи "как основы здорового общества". Ведь цель государства – это народосбережение и повышение рождаемости, сказала Шешко.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова вспомнила, как в 1990-е годы медики пришли в школу, чтобы рассказать о контрацепции. "Я сама мама, бабушка, несмотря на то что понимала – это важно и нужно, но вот этот клич "дай презерватив, чтобы избежать беременности" был излишним", – заявила Ларионова.

Вероника Власова, которая "курирует в Госдуме вопросы прерывания беременности", заявила, что "все мы за целомудрие", но около половины девушек-подростков начинают "половую жизнь" в 15,5 лет. По её словам, сейчас идёт борьба за каждую беременность. Она показала слайды, согласно которым в ответ на фразу беременной несовершеннолетней девушки "Я сама ребёнок" акушер-гинеколог должен сказать "Быть молодой мамой – это здорово!"

Участница встречи из Минздрава Лейла Намазова-Баранова часть своей речи посвятила западной "шушере", после чего сказала, что "ответственное отношение к своему здоровью – часть патриотического воспитания". Она отметила, что дети сейчас "более развиты с точки зрения физиологических функций, но более инфантильны" и не понимают, что такое аборт.

Пока семьеведение планируют сделать факультативом.