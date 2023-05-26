В Госдуме подготовили законопроект о полном запрете смены пола

В Госдуме подготовили законопроект о полном запрете трансгендерного перехода. Об этом пишут "Ведомости", которые ознакомились с законопроектом.

Законопроект предлагает запретить врачам проводить "медицинские вмешательства" по изменению пола пациента в случае его психических заболеваний и расстройств поведения. Сейчас гормональная терапия и хирургические операции по изменению пола проводятся при наличии справки психиатра с диагнозом "транссексуализм" – она же требуется для смены гендерного маркера в документах. Законопроект предлагает диагноз в расчёт не брать.

В Минздраве, который выступает за "жёсткое регулирование в сфере смены пола", отмечают, что необходимо учесть ситуации, связанные с "генетическими отклонениями". В Госдуме говорят, что законопроект это учитывает: на заседании комиссии обсуждались медицинские показания, в связи с которыми человек всё-таки сможет получить разрешение на трансгендерный переход.

"Мы подготовили такой законопроект, который не позволяет менять пол по желанию человека в первую очередь. И мы подготовили решение о запрете смены пола медицинскими методами", – говорит автор законопроекта Владислав Даванков, депутат от "Новых людей". По его словам, документ внесут в Госдуму в ближайшее время – планируется, что от всех фракций.

Психологи и профильные эксперты отмечают, что законопроект фактически запрещает трансгендерный переход в России, нарушает права человека и может вызвать всплеск числа суицидов.