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В Госдуму внесён законопроект о повсеместном запрете митингов

Трое членов Совета федерации и девять депутатов Госдумы внесли в парламент поправки к закону о митингах, значительно ограничивающие возможности граждан для организации протестных акций.

Документ предусматривает запрет запретить проводить митинги около зданий органов власти и объектов жизнеобеспечения, в вузах и больницах, на религиозных объектах и в местах паломничества, и в иных местах, если если запрет будет "обусловлен историческими, культурными или "иными объективными особенностями субъекта РФ"".

Законопроект запрещает организацию протестных акций иностранным агентам. Документ не объясняет мотивы такого ужесточения законодательства, в пояснительной записке утверждается, что депутаты поставили задачей "совершенствование регулирования статуса иностранного агента". Документ вводит также ряд ограничений для людей и организаций с таким статусом.

С начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа власти российских регионов регулярно отказывались согласовывать акции протеста ссылаясь на карантинные ограничения. Участников и организаторов протестов в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года приговорили к различным срокам за нарушение карантинных норм. Новый документ позволяет значительно расширить список оснований для запрета акций и после того, как власти перестали обращать на пандемию внимание.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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