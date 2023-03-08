В Грузии на митинге против закона об иноагентах задержали 66 человек

В Тбилиси на митинге против закона об иноагентах задержали 66 человек – им вменяют административные статьи о мелком хулиганстве и о сопротивлении полиции. Об этом сообщает МВД Грузии.

Также начато расследование по уголовным статьям о нападении на полицейских и о повреждении или уничтожении имущества. По утверждению МВД, участники акции бросали в полицейских камни, легковоспламеняющиеся средства, тупые предметы и применяли к ним физическую силу. Кроме того, демонстранты повредили и подожгли автомобили МВД, а также здание парламента, сообщает ведомство.

В свою очередь полицейские использовали против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёт – сообщается, что от этого пострадали также собаки. На месте работали медики: они раздавали маски, питьевую воду, оказывали первую помощь.

По подсчётам МВД, в ходе протеста пострадали около 50 полицейских. Количество пострадавших демонстрантов не уточняется.

Вчера, 7 марта, парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности финансирования внешнего влияния", который также называют "законом об иноагентах". Из 150 депутатов 76 проголосовали за принятие закона, 13 – против, ещё 61 не голосовал.

В ответ на это несколько тысяч протестующих против принятия этого закона вышли к зданию парламента в Тбилиси, некоторые попытались в него прорваться. Акция на несколько сотен человек прошла и в Батуми.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить вето на закон об иноагентах (однако правящая партия может его преодолеть).