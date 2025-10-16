В Грузии назначили штраф главе ОБСЕ, посетившей акцию протеста

В Тбилиси министру иностранных дел Финляндии и действующему председателю ОБСЕ Элине Валтонен назначили штраф в 5000 лари (около 1600 евро) по обвинению в "незаконном перекрытии дороги". Это произошло после того, как она побывала на акции протеста на проспекте Руставели.

О штрафе сообщили проправительственные телеканалы Грузии, ссылаясь на МВД, отмечает Грузинская служба Радио Свобода.

Элина Валтонен прибыла в Грузию 14 октября в рамках регионального турне. В этот же день она сначала встретилась с министром иностранных дел Макой Бочоришвили, которой выразила сожаление в связи с задержаниями политических оппонентов правящей партии "Грузинская мечта", а позже побывала на митинге в Тбилиси, на котором поговорила с участниками протестов.

Позднее Валтонен опубликовала на своей странице в соцсети X видео с акции. "Мирные протестующие собрались, чтобы выразить свою обеспокоенность репрессивным курсом своей страны. Они имеют полное право на демократию, свободу слова и основные права человека", - подписала Валтонен запись.

На следующий день грузинское правительство сообщило об отмене ранее запланированной встречи грузинского премьера Ираклия Кобахидзе с Элиной Валтонен. "В связи со вчерашним участием в незаконном митинге и распространением ложных заявлений премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии", - говорилось в заявлении.

Сама Валтонен в разговоре с финскими СМИ сказала, что встреча была отменена по инициативе Финляндии из-за изменение в графике поездки, о чём, как утверждается, грузинскую сторону уведомили 14 октября. Валтонен покинула Грузию раньше запланированного срока, чтобы провести встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД этой страны Джейхуном Байрамовым.

Акции протеста в Тбилиси идут практически каждый день с осени прошлого года, когда правящая "Грузинская мечта" одержала победу на парламентских выборах. Сторонники оппозиции не считают действующие власти легитимными, обвиняя их в авторитаризме и пособничестве России. Власти Грузии обвиняют ЕС в поддержке протестов.

Крупными беспорядками и столкновениями сопровождалась протестная акция 4 октября нынешнего года - в день выборов в органы местного самоуправления. Голосование бойкотировал ряд крупных оппозиционных сил. Власти утверждают, что сторонники оппозиции активно участвовали в попытке штурма здания администрации президента. Были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе об участии в массовых беспорядках, захвате или блокировке работы стратегического объекта, повреждении имущества и о призывах к свержению правительства.



