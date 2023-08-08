В Грузии отмечают 15-ю годовщину пятидневной войны 2008 года

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и спикер парламента Шалва Папуашвили 8 августа возложили венки на Мухатгвердском кладбище к могилам грузинских военнослужащих, погибших в ходе российско-грузинского военного конфликта 2008 года.

Глава правительства отметил, что войну "вполне можно было избежать", если бы не "безответственность бывшего главнокомандующего" Михаила Саакашвили. "На фоне героизма наших солдат мы увидели позорного верховного главнокомандующего, который жевал галстук и ползал по земле, убегая от якобы самолёта", — напомнил премьер.

По словам Гарибашвили, в 2008 году Грузией "управляла антинародная власть", которая не защищала население и не избежала войны, тогда как "даже ребёнок мог бы просчитать шаги России в тех условиях".

Гарибашвили выразил уверенность в восстановлении территориальной целостности Грузии мирным путём.

Спикер парламента Папуашвили обратил внимание на неадекватную, по его мнению, реакцию западного сообщества на российскую агрессию. "Вместо того, чтобы ввести санкции против России, запад ввёл эмбарго на поставку оборонительного оружия Грузии. Кто-то занимался перезагрузкой отношений с Москвой а кто то строил газопроводы по дну Балтийского моря", — отметил спикер парламента, напомнив о приоритетах того времени у США и ФРГ. По мнению Папуашвили, именно такое отношение и привело к нынешней войне России против Украины.

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