Грузия назвала вмешательством решение Киева по Саакашвили

МИД Грузии назвал вмешательством во внутренние дела решение Киева отправить грузинского посла в Тбилиси для консультаций - в связи с ситуацией вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Как говорится в распространённом во вторник заявлении грузинского внешнеполитического ведомства, в Тбилиси глубоко обеспокоены действиями украинского руководства, и считают, что шаг Киева "направлен против дружественного государства и народа". Одновременно в документе сообщается, что 4 июля на встрече в украинском МИД посол Грузии Георгий Закарашвили представил официальную позицию Тбилиси.
Украинский президент Владимир Зеленский днём ранее потребовал, чтобы политику Михаилу Саакашвили позволили выехать в Украину для лечения. Зеленский напомнил, что у Саакашвили есть и украинское гражданство. Одновременно сообщалось, что Зеленский отдал распоряжение МИД вызвать посла Грузии в Киеве и предписать ему покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций в Тбилиси по этому вопросу.
Поводом для заявления Владимира Зеленского стало очередное судебное заседание по делу Саакашвили в понедельник. Экс-президент Грузии участвовал в нём по видеосвязи из клиники "Вивамед". На видео Саакашвили выглядил крайне истощённым. В своём твиттере Зеленский заявил, что "Россия убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили руками грузинских властей".
В марте прошлого года Зеленский отозвал посла Украины из Тбилиси,
мотивируя решение позицией грузинских властей, отказавшихся вводить
прямые санкции против Москвы за вторжение в Украину.
- Михаил Саакашвили отбывает 6-летний срок заключения по обвинению в превышении полномочий. Сам он вину не признаёт и считает себя политзаключённым. С мая прошлого года политик проходит лечение в связи со множеством заболеваний в тбилисской клинике "Вивамед".
- Саакашвили требует, чтобы его перевели на лечение в другую страну, обвиняя власти Грузии в том, что они добиваются его смерти. Он также подозревает, что был отравлен. Власти, в свою очередь, обвиняют Саакашвили в симуляции. 4 июля министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявила, что экс-президент умышленно наносит вред своему здоровью, максимально ограничивая себя в еде и отказываясь выполнять рекомендации лечащих врачей.
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