Грузия назвала вмешательством решение Киева по Саакашвили

МИД Грузии назвал вмешательством во внутренние дела решение Киева отправить грузинского посла в Тбилиси для консультаций - в связи с ситуацией вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как говорится в распространённом во вторник заявлении грузинского внешнеполитического ведомства, в Тбилиси глубоко обеспокоены действиями украинского руководства, и считают, что шаг Киева "направлен против дружественного государства и народа". Одновременно в документе сообщается, что 4 июля на встрече в украинском МИД посол Грузии Георгий Закарашвили представил официальную позицию Тбилиси.

Украинский президент Владимир Зеленский днём ранее потребовал, чтобы политику Михаилу Саакашвили позволили выехать в Украину для лечения. Зеленский напомнил, что у Саакашвили есть и украинское гражданство. Одновременно сообщалось, что Зеленский отдал распоряжение МИД вызвать посла Грузии в Киеве и предписать ему покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций в Тбилиси по этому вопросу.

Поводом для заявления Владимира Зеленского стало очередное судебное заседание по делу Саакашвили в понедельник. Экс-президент Грузии участвовал в нём по видеосвязи из клиники "Вивамед". На видео Саакашвили выглядил крайне истощённым. В своём твиттере Зеленский заявил, что "Россия убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили руками грузинских властей".

В марте прошлого года Зеленский отозвал посла Украины из Тбилиси,

мотивируя решение позицией грузинских властей, отказавшихся вводить

прямые санкции против Москвы за вторжение в Украину.