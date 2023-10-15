В Харьковской и Донецкой областях при обстрелах погибли мирные жители

Двое человек погибли, один получил ранения в результате удара по селу Дружелюбовка Изюмского района. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Кроме того, по словам Синегубова, в минувшие сутки были обстреляны населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов области. В частности, в Волчанске в результате обстрела поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадавших нет. Обстрелам также подверглись Купянск, Лиман и другие населенные пункты.

В Авдеевке Донецкой области, как сообщают местные власти, за минувшие сутки погибли два местных жителя, один получил ранения.

По данным Донецкой областной военной администрации, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Донецкой области погибли 1740 мирных жителей. Число раненых превышает четыре тысячи. Общее количество жертв указано без учета Мариуполя и Волновахи.

В свою очередь Херсонская городская военная администрация сообщила, что российские войска нанесли два удара управляемыми авиабомбами по объектам критической инфраструктуры. В Херсоне зафиксированы перебои с водой и электричеством.

Российское Минобороны удары пока не комментировало. Москва отвергает обвинения в атаках по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры Украины.

По последним данным ООН, с начала войны погибли почти десять тысяч украинцев. Ранения получили почти 18 тысяч человек. Эти данные включают в себя погибших и раненых на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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